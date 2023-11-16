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Öğretmenin gözünden eğitim

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen
Öğretmenin gözünden eğitim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 07:00

“Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren fotoğrafları çeken öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ödül olarak fotoğraf makinesi verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen “Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim” temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu. Samsun’dan beden eğitimi öğretmeni Muhammet Recep Güneysu öğrencilerin okul bahçesinden sınıflara koşarak girdiği anı ölümsüzleştirdiği fotoğrafıyla birinciliği kazandı. Bartın’dan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın’ın fotoğrafı ikinci, Kırıkkale’den Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülten Akıncı Engin’in fotoğrafı ise üçüncü seçildi.

Öğretmenin gözünden eğitim

Serdar Aydın / Bartın

ÖDÜL FOTOĞRAF MAKİNESİ

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim” temalı fotoğraf yarışmasında 81 ilden 700 fotoğraf değerlendirildi. Yarışmada ilk üçe giren öğretmenler, “24 Kasım Öğretmenler Günü” kutlama programına davet edildi. Ödül almaya hak kazanan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmen Günü’nde fotoğraf makinesi hediye edilecek. 

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Öğretmenin gözünden eğitim

Gülten Akıncı Engin / Kırıkkale

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#MEB#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen

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