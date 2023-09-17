Öğretmen atamasında yeni yöntem... Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat

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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk’te katıldığı ‘Hafta Sonu’ programında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Tartışmalara neden olan öğretmen atamalarında mülakat sisteminin detaylarını anlatan Bakan Tekin, özetle şunları söyledi:

DERS ANLATIMLARI ZAYIF

“Atama yaptığımız 128 alandan 17’si için öğretmenlerimiz ÖSYM tarafından Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) tabii tutuluyorlar ve iki soru grubuyla karşılaşıyorlar. Birincisi alan bilgisi, ikincisi alan eğitimi bilgisi. Yani dersi öğrenciye verme yetkinliğine bakılıyor. Bu testlerde 30’lara kadar düşük ortalamalarla karşılaşıyoruz. Lisans programlarının alanına hâkim, başarılı bir öğretmen profili mezun etmesini istiyorum. Ben, kendi müfredatımı öğrencilerle paylaşacak öğretmen istihdam etmek istiyorum. Dolayısıyla değişikliklerin lisans programlarında yer almasını istiyorum. Aksi halde bu sorunlar hep gündeme gelecektir.

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İDEOLOJİK KAYIRMA OLMAYACAK

Bütün bunlardan hareketle mülakat mekanizmasını getirmiştik. Öğretmen atama süreci revize edilmeli. Mevcut düzende öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise KPSS skorunun yüzde ellisi ve mülakat puanının yüzde ellisiyle bambaşka bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Her öğretmen arkadaşımız için elektronik soru havuzundan rastgele bir soru gelecek. ‘Şu dersten şu konuyu hangi yöntemle nasıl anlatırsınız?’ diyeceğiz. İkinci ölçeceğimiz şey, iletişim becerileri, problem çözme becerileri ve değerler olacak. İdeolojik kayırma kesinlikle olmayacak.

KAMERAYA KAYDEDİLECEK

Komisyon üyeleri karşılarına hangi adayın çıkacağını bilmeyecek. Aday kendi cevaplarını imzaladığı bir metinle teslim edecek. Kamera kaydı da olacak. Bu kadar tedbire rağmen bizim düşünemediğimiz başka bir önlem düşünen varsa önerilere açığız.”

SINAVSIZ EĞİTİM HAZIRLIĞI

Sınav baskısından kurtulmanın yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Daha önceki kurgumuz, öğrencilerimizin yeteneklerini uygun yaşlarda tespit edip bu kabiliyetlerine göre ortaöğretime yönlendirme şeklindeydi. Kabaca çerçevemiz bu olacak. Kademeler arası geçiş dahil olmak üzere öğrencinin üzerinden sınav baskısını kaldırmamız gerekiyor. Bu konuda detaylı hazırlıklarımız var, hazırlıklarımız bitince kamuoyuyla paylaşacağız. Çocukların yeteneklerini küçük yaşta keşfedelim, alanına göre eğitici olalım istiyoruz. Erzurum’da şu anda kış sporları lisesi yapıyoruz. Futbol lisesi, güzel sanatlar lisesi. Bunların hepsini tematik hale getiriyoruz.Müsteşarlık yaptığım dönemde Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı benden bir yazı istemişti. Yazıma bir film repliğiyle başlamıştım: ‘1 Şubat 1978 ben doğmuşum ve babam oğlum mühendis olacak demiş.’ Velilerimizden ısrarla ricamız; kendi hayallerini çocuklarına dayatmasınlar.