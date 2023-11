Türkiye günlerdir öğrencisini kitapla döven öğretmeni konuşuyor… Eğitimde şiddete yer var mı? ‘Ne yaşanırsa yaşansın öğretmen öfke kontrolü sağlamalı’

Bir öğretmen ve ruh sağlığı çalışanı olarak, asla eğitimde dayağın yeri yoktur. Bu bizler için kabul edilemez ve konuşulması bile abes bir konudur. Her çocuk, her can çok kıymetli ve değerlidir. Okullarda ödül ve disiplin yönetmeliği vardır. Öğrencinin bir hatasını gördüğünüzde idareye bir dilekçe verirsiniz, çocuk rehber öğretmenle görüşür ve bunun sonucunda sizin şikâyetinizin disiplin kuruluna gidip gitmeyeceğine karar verilir. Orada kafasına kitapla vurduğunuz çocuğa verdiğiniz mesaj "Bak ben güçlüyüm, güçsüz olanı ezebilirim" mesajıdır ve dolayısıyla ona da bunu öğretmiş olursunuz. O da kendinden güçsüzlere belki ileride eşine ya da çocuğuna aynı şiddeti uygular.

Rehber Öğretmen Nermin Kitaplı Aydemir