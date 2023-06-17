Öğrencilerle karne buluşması

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Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Asrın felaketinde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın, özellikle öğrenci ve öğretmenlerimizin acısı hala kalbimizi yakıyor. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı niyaz ediyorum. Aybüke Yalçın’dan, Necmettin Yılmaz’a 192 şehit öğretmenimizin her birini burada tekrar rahmetle yad ediyorum.

Bu yıl 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağız. Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Yüzyılı’nın inşası için gece gündüz demeden çalışacağız. Bunun için ebeveyni, öğretmeni, öğrencisiyle hepimize sorumluluk düşüyor. Türkiye’ye güveneceğiz. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizle aramıza kimseyi sokmayacağız. Bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan her zaman şeref duyacağız. Tarihi zaferlerle dolu bu milletin mensubu olmaktan hiçbir zaman iftihar ötesinde bir şey düşünmeyeceğiz. Okuyacağız, araştıracağız, sorgulayacağız, çalışacağız. Bizi biz yapan değerlere ve köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız.

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MERDİVEN ALTI KAPKAÇLARA KAPILMAYIN

Bir Teknofest gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla, kütüphaneyle okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkûm etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin. Sizlere yardımcı olmak üzere farklı alanlarda ücretsiz yaz okullarımız, gençlik kamplarımız var. Ama bir şey daha söylemek zorundayım. Merdiven altı kapkaçlara kendinizi kaptırmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sizlere yönelik çalışmaları var. Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar niyaz diliyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.”