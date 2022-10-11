Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek

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Erdoğan, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından düzenlediği Millete Sesleniş konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

7.2 MİLYON BAŞVURU GELDİ

Kabine toplantımızda yeni değerlendirmeler yaptık. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyası’ndaki gelişmelerle ilgilidir. Kampanyaya şu ana kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. Başvuru sahiplerinden 4.5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028’e kadar 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. Bakanlığımız yaptığı çalışmayla 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezinde yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit ediliyor. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir.

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2 TRİLYON TL’YE ULAŞACAK

Dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri dahil ediyoruz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağlayarak TOKİ’ye başvurarak konut yapılması talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5’i geçemeyecek. Konutların finansmanında bankalarla işbirliğine gidilecek. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlar arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, bin 604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan taksitleri 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Büyüklükleri 50 ile 200 metrekare arasında değişen işyerleri 350 bin liradan başlayan fiyat 2 bin 633 liradan başlayan taksit ve 10 yıla varan vadeyle esnaflara sunulacak. Sadece bu işyerlerinin istihdama katkısının 100 bini bulması bekleniyor. TOKİ’nin 2003’ten bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak.

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YILDA İKİ KEZ ULAŞIM DESTEĞİ

Bir müjde de üniversite öğrencilerine vereceğim. Ailelerin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim gören öğrencilere okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına onlara yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.

ESNAFA ÜST LİMİT 500 BİN TL

Bir diğer müjdemiz esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30’dan 35’e çıkarıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.

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SINIR GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Ülkemizin sınır güvenliği konusu önceliklerimizin en başında yer alıyor. TSK ile Emniyet, jandarma ile 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak orada imha ediyor, hiçbir saldırıyı cevapsız ve cezasız bırakmıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize göre yürütüyoruz. Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin korkulu rüyası haline gelen ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözümüzün gereklerini harfiyen yerine getiriyoruz. Kimi kamuoyu tarafından bilinen kimi bilinmeyen operasyonlarımızla Türkiye düşmanı herkesin, her örgütün yüreğindeki korkuyu sürekli büyütüyoruz.”

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AVRUPA’YA TANAP DESTEĞİ

Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımız yaptık. Azerbaycan’la birlikte Avrupa’nın enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip TANAP’ın kapasitesini yıllık 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalara başladık. Libya ile yaptığımız hidrokarbon anlaşmasıyla bu ülkenin kıta sahanlığındaki petrolün çıkarılması konusunda yeni işbirliği alanı oluşturduk. Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve BAE ile enerji alanında yeni işbirliklerinin önünü açacak temaslarda bulunuyoruz.