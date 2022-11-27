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Öğrencilere beslenme desteği

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Selvi Kılıçdaroğlu
Öğrencilere beslenme desteği
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinden yaptığı sosyal medya paylaşımlarını dün de eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

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Öğrencilerin beslenme sorununa değinen Kılıçdaroğlu, “Buna artık yoksullaşma denmez, bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Çocuk yoksulluğu bambaşka bir seviye” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu da anne-babaların bu konuda şikâyetleriyle karşılaştıklarını belirterek, “Biz de evlat sahibiyiz gerçekten utanıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor” dedi.

CHP Lideri devamında özetle şunları söyledi: “Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa gidiyor. Çocuklarımızın beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı yemek verecek uygulamayı hayata geçirdi. Kurumlara, işinsanlarına, herkese çağrımdır; belediyelerimize bu konuda destek verin.”

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Selvi Kılıçdaroğlu

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