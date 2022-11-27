Öğrencilere beslenme desteği

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Öğrencilerin beslenme sorununa değinen Kılıçdaroğlu, “Buna artık yoksullaşma denmez, bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Çocuk yoksulluğu bambaşka bir seviye” dedi. Selvi Kılıçdaroğlu da anne-babaların bu konuda şikâyetleriyle karşılaştıklarını belirterek, “Biz de evlat sahibiyiz gerçekten utanıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor” dedi.

CHP Lideri devamında özetle şunları söyledi: “Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa gidiyor. Çocuklarımızın beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı yemek verecek uygulamayı hayata geçirdi. Kurumlara, işinsanlarına, herkese çağrımdır; belediyelerimize bu konuda destek verin.”