Öğrencilerden yoğun ilgi... Astronot kuyruğu

Haberin Devamı

2006-2014 arasında NASA’da aktif görev yapan ve 2010 yılında bir mekikte 15 gün boyunca ‘görevli uzman’ olarak çalışan Dorothy Metcalf-Lindenburger, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay ve Havacılık Fakültesi’nde öğretim üyeleriyle birlikte laboratuvarları gezdi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MÜCADELECİ VE CESUR OLUN

Düzenlenen konferansta astronot adaylık eğitiminin başlangıcından uzay yürüyüşüne kadar tüm kariyer öyküsünü anlattıktan sonra gençlere tavsiyeler veren ve soruları yanıtlayan Lindenburger şunları söyledi: “Her şey hayal etmekle başlar. 20 yıl sonra nerede olmak istediğinize dair kendinize sorular sorun ve buna göre hedefler koyun. Havacılık ve uzay alanında olduğu kadar diğer alanlarda da başarılı olmak için meraklı, mücadeleci ve cesur olun. Ayrıca astronot olmak istiyorsanız sporun bu kariyerde önemli yer tuttuğunu unutmayın.”

Haberin Devamı

HER ŞEY BİR SORUYLA BAŞLADI

Gençlere tavsiyelerini kendi hayatından örneklerle güçlendiren Lindenburger astronotluğa giden yolculuğunun ilk adımını anlatırken, uzaya karşı beslediği merakın oluşmasında çocukluğunda katıldığı uzay kamplarının etkili olduğunu söyledi. Metcalf-Lindenburger “Öğretmenlik yaptığım sırada bir öğrencim bana uzay mühendisliğiyle ilgili bir soru sordu. Öğrencime doğru bir yanıt vermek için bu konuda araştırma yapmaya başlamadım ve bu sayede astronot olmaya yöneldim” dedi.

DÜNYA’YA UZAKTAN BAKMAK

Uzaya çıkmak ve Dünya’ya uzaktan bakmak bakış açımı büyük oranda değiştirdi. Tüm insanlığın evi olan gezegenimizin değerini, kırılganlığını ve korumasında işbirliği yapmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim” dedi.

TÜRKİYE DOĞRU ŞEYLER YAPIYOR

Lindenburger gelen bir soru üzerine Türkiye’nin uzay çalışmaları hakkında da yorum yaptı. Emekli astronot “Ziyaretim sırasında Türkiye’nin uzay konusundaki çalışmalarını görme fırsatım oldu. Bunların içinde üniversitelerle birlikte TEKNOFEST ve TÜBİTAK’ın çalışmaları da vardı. Çalışmalarınızı sürdürmeye devam edin. Bilim programlarınız harika, lise öğrencileri de bu programlara ilgi gösteriyor. Öğrenciler kulüplerde çok fazla bilim üzerine çalışıyorlar. Türkiye için astronomi alanında eğitim ve uluslararası işbirlikleri çok önemli. Uluslararası konferanslara katılın, orada fikirlerinizi paylaşın. Bence Türkiye şu anda doğru şeyi yapıyor ve tüm bunlara devam edin.”

Haberin Devamı

SORU SORMAK İÇİN YARIŞTILAR

İTÜ’nün yaklaşık 500 kişilik Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde öğrenciler emekli astronota soru sormak için yarıştı. Salonda yer kalmayınca öğrenciler sahneye oturdu.

DOROTHY METCALF LINDENBURGER KİMDİR

- WashIngton’da bulunan Whitman College’da jeoloji eğitimini üstün onur derecesiyle 1997 yılında tamamladı. Öğretmenlik Sertifikasını Central Washington Üniversitesi’nden 1999’da aldı. Beş yıl boyunca yerbilimleri ve astronomi öğretmenliği yaptı. Üniversitedeki eğitimi sırasında haritalandırma üzerine bilimsel araştırmalar yaptı. Mayıs 2004’te NASA görev uzmanı olarak seçildi. Astronot aday eğitimini Şubat 2006’da tamamladı. Bilimsel ve teknik bilgilendirmeler, uzay mekiği ve Uluslararası Uzay İstasyonu sistemleri üzerine yoğun yönerge eğitimleri, fizyoloji, T-38 uçuşu, suda ve vahşi doğada hayatta kalma eğitimlerini kapsayan adaylık eğitimini başarıyla tamamladı. 2010 yılında STS-131 mürettebatında “görev uzmanı” olarak yer aldı ve uzayda 15 günden fazla zaman geçirdi. Uzay uçuşlarının ardından gerçekleştirilen son üç uzay mekiği görevinde “astronot destek personeli” olarak çalıştı. Metcalf-Lindenburger 13 Haziran 2014 tarihinde NASA’dan emekli oldu.