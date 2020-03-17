Öğrenciler yurtları boşaltıyor

İstanbul Valiliği, Türkiye’ye uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden gelecek yolcuların, İstanbul’da boşaltılan Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda 14 gün süreyle karantina altına alınacağını açıkladı. Boşaltılan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Azime Büyüktaş, “Akşam 10 gibi anons yaptılar karantinaya alınacak diye. Biz de tüm gece eşyalarımızı topladık” dedi.