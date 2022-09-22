Öğrenci sevindiren karar

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8 Eylül’de oybirliği ile verilen ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren iptal kararı şöyle geldi:

Antalya’da bir kişiye, yükseköğrenim kredi borcunun birden fazla taksitinin ödenmemesi nedeniyle tüm taksitlerin tahsili için ödeme emri gönderildi. Vatandaş ödeme emrinin iptali istemiyle Antalya 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

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YEREL MAHKEME BAŞVURDU

Mahkeme, davada uygulanan kanun olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17/1 fıkrasındaki ilgili hükümlerin, Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, AYM’ye başvurdu. Başvuruda, itiraz konusu kuralda, yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda, alacağın tamamının peşin ödenmesinin öngörüldüğü, bunun da sosyal devlet ilkesi ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği savunuldu. AYM de düzenlemenin iptaline karar verdi.

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SOSYAL DEVLETE UYMUYOR

İptali talep edilen kuralın bu kredilerin birden fazla taksitinin ödenmemesi durumunda tüm borcun muaccel hale gelmesini (peşin ödenmesini), tüm borcun vade tarihi beklenmeksizin tahsilini düzenlediği vurgulanarak, özetle şöyle denildi: “Birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda borcun muaccel hâle gelmesi yanında borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tahsil edildiğinden vadesi dolan taksitlerin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Sosyal yanı ağır basan bir alacakta böylesine ağır bir tedbirle meşru amaca ulaşılmaya çalışılmasının son çare ve bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu söylenemez.”