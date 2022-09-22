Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adalet nasıl öldü? Jaguar’lı cinayet davasından keşif kararı çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bike#Jaguar#Cinayet
Adalet nasıl öldü Jaguar’lı cinayet davasından keşif kararı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Adalet Bike’nin üzerinden Jaguar marka otomobille geçtikleri iddiasıyla eşi ve akrabalarına açılan davada keşif kararı alındı. Mahkeme heyeti keşif için D-100 Karayolu’nda Adalet’in öldüğü yere gidecek ve sanıklardan Adalet’in nasıl öldüğünü anlatmalarını isteyecek.

Haberin Devamı

Mahmut Bike, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Adalet Bike’nin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşine daha önce hediye ettiği akıllı saatten 21 Haziran 2021 günü konumunu buldu. Eşinin ağabeyi Selahattin Erbek ve amcasının kızı Öznur Erbek ile kendi kardeşi Fırat Bike ve arkadaşı Furkan Özcan’ı da yanına alıp konumun gösterdiği Büyükçekmece’deki parka gitti. Adalet Bike yanında Gökhan Denli ile birlikte bankta oturuyordu. Mahmut Bike, Gökhan Denli’nin üzerine saldırıp bıçakladı daha sonra da silahla vurarak öldürdü. Adalet Bike’yi eve götürmek için zorla otomobiline bindirdi. Otomobildekilerin iddiasına göre, Adalet Bike D-100 Karayolu’nda Mahmut Bike’nin otomobilinden düştü, arkadan gelen Fırat Bike de Jaguar marka otomobiliyle Adalet’i yanlışlıkla ezdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Putin’den kısmi seferberlik ve nükleer tehdit Bu blöf değilPutin’den kısmi seferberlik ve nükleer tehdit! Bu blöf değilHaberi görüntüle

TÖRE CİNAYETİNDEN DAVA

Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek olayın ardından tutuklandı. Selahattin Erbek ise yakalanamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişiye töre cinayeti suçlamasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti keşif yapma kararı aldı. Mahkeme heyeti sanıklarla birlikte Adalet’in öldüğü yere gidecek, sanıklara Adalet’in otomobilden nasıl düştüğü, nasıl arkadan gelen otomobilin altında kaldığı sorulacak.

Gözden Kaçmasın

Abbas yolcuAbbas yolcuHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bike#Jaguar#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles