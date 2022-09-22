Adalet nasıl öldü? Jaguar’lı cinayet davasından keşif kararı çıktı

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Mahmut Bike, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Adalet Bike’nin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşine daha önce hediye ettiği akıllı saatten 21 Haziran 2021 günü konumunu buldu. Eşinin ağabeyi Selahattin Erbek ve amcasının kızı Öznur Erbek ile kendi kardeşi Fırat Bike ve arkadaşı Furkan Özcan’ı da yanına alıp konumun gösterdiği Büyükçekmece’deki parka gitti. Adalet Bike yanında Gökhan Denli ile birlikte bankta oturuyordu. Mahmut Bike, Gökhan Denli’nin üzerine saldırıp bıçakladı daha sonra da silahla vurarak öldürdü. Adalet Bike’yi eve götürmek için zorla otomobiline bindirdi. Otomobildekilerin iddiasına göre, Adalet Bike D-100 Karayolu’nda Mahmut Bike’nin otomobilinden düştü, arkadan gelen Fırat Bike de Jaguar marka otomobiliyle Adalet’i yanlışlıkla ezdi.

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TÖRE CİNAYETİNDEN DAVA

Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek olayın ardından tutuklandı. Selahattin Erbek ise yakalanamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişiye töre cinayeti suçlamasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada mahkeme heyeti keşif yapma kararı aldı. Mahkeme heyeti sanıklarla birlikte Adalet’in öldüğü yere gidecek, sanıklara Adalet’in otomobilden nasıl düştüğü, nasıl arkadan gelen otomobilin altında kaldığı sorulacak.