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Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler

#Zonguldak#Trafik#Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olay yerine gelen Hüseyin Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi. Mustafa Çiv ise, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu.

Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi.

Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler

Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke” diyerek tepki gösterdi.
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler

Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Zonguldak#Trafik#Kaza

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