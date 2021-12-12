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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 10:28 | 

Son dakika: Omicron varyantının ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantın ana semptomu belirlendi. Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olan semptomun her 10 kişiden 9'unda görüldüğü açıklandı.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Dün itibari ile Türkiye'de de görülen varyant ile ilgili bilim dünyasının araştırmaları sürüyor. ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.
4HASTALARIN %89UNDA GÖRÜLDÜ

HASTALARIN %89'UNDA GÖRÜLDÜ

ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı.
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Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.
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Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.
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'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
8BU SEMPTOMLARA DİKKAT

BU SEMPTOMLARA DİKKAT

Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
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Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
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Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
11İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.
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Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.
13DSÖ SON VERİLERİ PAYLAŞTI

DSÖ SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son epidemiyolojik raporu ile Omicron'daki son durum netlik kazandı.
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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Omicron varyantının aylar içinde Avrupa'da Delta'nın yerini alarak baskın varyant haline gelebileceğini öngörüyor.
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DSÖ ise şimdilik Delta varyantının baskın tür olmaya devam ettiğini ve Omicron'un bulaşıcılığını ve ciddiyetini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylüyor.
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Söz konusu raporda 'Omicron'un diğer varyantlara kıyasla büyüme avantajına sahip olabileceğine dair kanıtlar var gibi görünse de, bunun artan bulaşıcılığa dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor' ifadelerine yer verildi.
17TOPLAM VAKALARIN SADECE %0.1İ

TOPLAM VAKALARIN SADECE %0.1'İ

Son 60 günde küresel Covid veri tabanına yüklenen 899. bin 935 Kovid-19 test örneğinden 897 bin 886'sının (%99.8) Delta, 713'ünün (%0.1) Omicron olduğu bilgisinin ise altı çizildi.
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