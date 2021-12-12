Son dakika: Omicron varyantının ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.