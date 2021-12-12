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Son dakika: Omicron varyantının ana semptomu belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken varyantın ana semptomu belirlendi. Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olan semptomun her 10 kişiden 9'unda görüldüğü açıklandı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
Dün itibari ile Türkiye'de de görülen varyant ile ilgili bilim dünyasının araştırmaları sürüyor. ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi.
Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.
DSÖ ise şimdilik Delta varyantının baskın tür olmaya devam ettiğini ve Omicron'un bulaşıcılığını ve ciddiyetini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylüyor.