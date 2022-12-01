OECD Mesleki Eğitim Zirvesi... Bakan Özer: Başarılı öğrenciler meslek lisesine gelmeye başladı

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Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinizin malumu mesleki eğitim, bu bahiste ayrı bir yer işgal ediyor. Tüm dünyada mesleki eğitimle ilgili sorun yaşanıyor. Artık ikinci, üçüncü seçenek olarak öğrencilerin gitmeyi düşündüğü bir eğitime dönüşüyor. Biz kendimize özgü başka problemlerle karşılaştık. 2012 yılından sonra katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra bakanlığımız mesleki eğitimi güçlendirmek için inanılmaz bir çaba sarf etti.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik Haberi görüntüle

Meslek liselerinde özel sektörün payı dünya ortalamasına göre düşük olduğu için özel sektörün finansal katkısını almadan deneyimlerini paylaşmak üzere birlikte yönetim modelini geliştirdik. Artık meslek liselerinde müfredatı birlikte planlıyoruz. Çok kritik olan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimini birlikte planlıyoruz.

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Bu süreci başlattığımızda 1 sene içinde akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerine gelmeye başladığını gördük. YGS'de ilk kez yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek lisesine gitmeye başladılar. Daha sonra özellikle mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini artırdık. Türkiye'de 55 tane Ar-Ge merkezi açtık. MEB'in tescil sayısı 8 bin 300'lere ulaştı. Meslek liselerinin doluluk oranları yükselmeye, başarılı öğrencilerin yer aldığı bir dolulukla kendi mecrasında yoluna devam ediyor.

25 Aralık 2021 tarihinde 2 önemli kanun değişikliği yaptık. Daha öncesinde iş veren üzerinde yük olan payı devlet olarak tamamen üzerimize aldık. Bugün 1 milyon 108 bin çırak-kalfa var. Aralık ayına gelmeden 1 milyon 108 bine ulaşmış olduk. 2023 yılında da bu büyüme giderek artmaya devam edecek. 2021 yılında mesleki eğitimin orta öğretimdeki payı sadece 32'yken bugün yüzde 44'e ulaştı.

'HÜKÜMETİMİZ ÇOK ÖNEMLİ MESAFENİN ALINMASINI SAĞLADI'

Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetimiz çok önemli mesafenin alınmasını sağladı. Bu süreçte en kritik hamlelerden bir tanesi de kadın istihdamıyla ilgili. Son güncel rakamlara baktım; 25 Aralık 2021 tarihinde 159 binin içinde kadın oranı 27 binmiş. Şu anda 1 milyon 108 bine çıktığında bu oran 326 bine çıkmış. Biz mesleki eğitimde bu son 2-3 yıllık trend içinde yaşadığımız dönüşüm sadece iş gücü piyasasının istediği insan gücü kaynağını sağlamadı. 2022 yılında ilk kez bu deneyimleri tüm dünyayla paylaşmak için 7 adet uluslararası meslek lisesi kurduk. İlk kez mesleki eğitime uluslararası öğrenci almaya başladık. Artık Türkiye travmatik hale gelen mesleki eğitimi ayağa kaldırdığı gibi, bölgesine ilham veren, paylaşacak çok şeyi biriktirmiş olan bir ülke haline geldi. Bu toplantının İstanbul'da gerçekleşmesinde büyük katkıları olan OECD Genel Sekreteri'ne teşekkür ediyorum.