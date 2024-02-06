Ödünç kitapları enkazda kalınca

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Gaziantep’te yaşayan Lina (11) ve Hira (8) Safa kardeşler depreme sömestr nedeniyle gittikleri Hatay’daki babaannelerinin evinde yakalanmış, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulmuşlardı. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Alâeddin Yavaşca Çocuk Kütüphanesi’nden aldıkları ödünç kitaplar yıkıntılar arasında kalmıştı. Bulamadıkları kitapların parasını ödemek için gittikleri kütüphanede okuma sevdalısı kardeşleri bir sürpriz bekliyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüseyin Ateş kardeşlere sevdikleri kitapları hediye etti. Ateş “Çocukların bu sorumluluk bilinci bizi daha çok borçlandırdı. Çocuk kütüphanelerine daha çok önem vermemiz gerektiğini anladık” dedi.