‘Obur’lukta 5’inci olduk

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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük kalori tüketimi açısından 184 ülkeyi sıraladı. İlk sırada Bahreyn yer alırken, ikinci ABD, üçüncü İrlanda, dördüncü Belçika, beşinci Türkiye oldu. İnsanların günde ortalama 4012 kalori tükettiği Bahreyn, obezite sorunuyla bilinen ABD’yi geride bıraktı. Araştırmaya göre, ABD’deki insanlar günde ortalama 3868 kalori tüketiyor. Veriler, Bahreyn’deki on yetişkinden dördünün obez olduğunu ve bunun hareketsiz yaşam tarzı ile artan fast food tüketimiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Günde 3850 kalori ile İrlanda listedeki üçüncü ülke olurken, 3824 kalori ile Belçika dördüncü ve 3762 kalori ile Türkiye beşinci oldu.

YOKSUL ÜLKELER SONLARDA

En düşük kalori tüketimine sahip ülkeler 1641 kalori ile Orta Afrika Cumhuriyeti, 1696 kalori ile Burundi, 1770 kalori ile Madagaskar, 1853 kalori ile Zimbabve ve 1957 kalori ile Yemen oldu. Bu ülkeler, ekonomilerini ve ulusal gıda kaynaklarını etkileyen uzun süreli siyasi çekişmelerle karşı karşıya kalmıştı. Listenin sonunda yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, 2012 yılından beri 1.1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir iç savaş yaşıyor.

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1 MİLYAR İNSAN OBEZ

184 ülkeden 173’ündeki insanlar, her iki cinsiyet için önerilen günlük ortalama 2 bin kalorinin üzerinde yemek tüketiyor. Araştırmacılar, aşırı tüketimin obeziteyi artırdığı konusunda uyarıyor. 1970’lerde 175 milyon olan fazla kilolu ve obez sayısı şu anda 1 milyarı aşmış durumda ve obezite, yüksek tansiyon, kalp hastalığı hatta Alzheimer gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Hazır yemeklerin ve işlenmiş gıdaların daha fazla kullanıma sunulmasıyla birlikte kalori tüketimi dünya çapında yıllardır artıyor. Öte yandan yiyecekler daha kalorili hale gelirken araştırmacılar, insanların daha çok besin eksikliği yaşadıkları konusunda uyardı. Uzmanlar, dünyadaki diyabet hastası sayısının 2050 yılına kadar 1.3 milyara yükseleceği konusunda uyarıyor.

LİSTEDEKİ İLK 10

1- Bahreyn 4012 kalori



2- ABD 3868 kalori



3- İrlanda 3850 kalori



4- Belçika 3824 kalori



5- Türkiye 3762 kalori



6- Avusturya 3738 kalori



7- Almanya 3647 kalori



8- İtalya 3620 kalori



9- Katar 3609 kalori



10- Romanya 3599 kalori