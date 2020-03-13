O şemsiyeye 11 yıl

İstanbul Acıbadem’de 23 Eylül 2016’da, Murat Akbulut metrobüs durağına yanaşmadığı için kapıları açmayan şoför Recai Türkoğlu ile tartıştı. İddiaya göre metrobüs şoförünün kendisine küfür etmesi üzerine elindeki şemsiye ile seyir halindeki şoförün yüzüne vurdu. Bu sırada yoldan çıkan metrobüs, D-100 karayoluna girerek 3 otomobili altına aldı ve halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada mucize eseri ölen olmazken, 13 kişi yaralandı. Kazada toplam 8 araç hasar gördü. Akbulut tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak yaklaşık 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



ŞEMSİYE SİLAH SAYILDI



Şemsiyenin silah sayıldığı iddianamede, Murat Akbulut hakkında, ‘olası kastla kasten yaralama’ ve ‘olası kastla mala zarar verme’ suçlarından toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Karar duruşmasında Akbulut, “Yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm” dedi.



Mahkeme hâkimi, sanık Akbulut’u, ‘olası kastla yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplamda 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hâkimi ayrıca, sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.