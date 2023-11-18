O otomobilde neler oldu

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Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku’nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

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Kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., yaklaşık 2 yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurtdışı yasağı koyuldu. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme E.Y.’yi, kişisel verileri ele geçirip yaydığı gerekçesiyle 2.5 yıl hapse çarptırdı ve valilik önerisiyle polislikten ihraç edildi.

Geçen hafta Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Emniyet Müdürü Hakan Duman’la görüştü. Görüşme neticesinde ablanın talepleri üzerine güvenlik güçlerince ekip kurularak dosyanın baştan sona kadar inceleneceği belirtildi.

GÜLİSTAN DOKU ZORLA BİNDİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan’ın kaybolmadan bir gün önce beyaz renkli bir araca zorla bindirilmeye çalışıldığını belirterek, “Tutanağa göre, bir vatandaşın ihbarı sonucunda anlaşılan Gülistan’ın, beyaz renkli bir arabaya zorla bindirilmeye çalışıldığı, bunu gören vatandaşın da polise haber verdiği olaydı. 4 Ocak 2020 gecesi baş şüphelinin babası, o zaman asayiş şubede görevliydi. Bindirmeye çalışan da baş şüphelidir. Baş şüphelinin babası da olay yerine gittiğini söylüyor” dedi.

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BEYAZ ARABAYLA ELAZIĞ’A GİTMİŞ

Gülistan Doku’nun zorla bindirilmeye çalıştığı aracın eski erkek arkadaşı Zeinal A.’nın polis babası E.Y.’nin olduğunu ve E.Y.’nin de soruşturma başladığı gün il dışına gittiğini belirten avukat Çimen, “Vatandaşın kullandığı araç da aynı o tarihte Tunceli istikametine göre oradan geçmiş. 7 Ocak 2020 günü soruşturmanın başladığı o tarihte, Gülistan’ın zorla bindirildiği aracın Elazığ’a doğru çıktığına dair görüntüsüne siz ulaşmışsınız. O dosyanın içerisinde çok önceden de vardı. Biz bu görüntüden sonra ‘Bu, baş şüphelinin babasına aittir. Zaten Gülistan bu araca zorla bindirildi. Gülistan zorla bu araca bindirildiği için, araçta DNA incelemesi yapın. Bu aracın PTS’sini takip edelim’ dedik. Dosyada bunların hepsini istedik ama taleplerimizin hiçbiri kabul edilmedi. Fark ettik ki Tunceli’nden çıktıktan sonra Elazığ istikametine doğru dağlık yoldan gidiyor. Tabii biz görüşmelerle bunu anlıyoruz. Bir müddet de Elazığ’da kalıyor” ifadelerini kullandı.