Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya’da miting yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmalarında özetle şunları söyledi: “Bugünkü hayat pahalılığı için en büyük zorluğu yaşayan kadındır. Kadınlara borcum var.



AİLE SİGORTASI



Aile destekleri sigortasıyla artık hiçbir ailede benim gelirim yoktur feryadını duymayacaksınız. Bu gelir kadının hesabına yatacak. Onun yoksul olduğunu da sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Bir yerde yoksulluk varsa devletin ayıbıdır, onun için bitireceğim yoksulluğu. Bu topraklarda kimse ben fakirim diye yardım istemeyecek. Hiçbir yoksul ailenin suyu, elektriği, doğalgazı da asla kesilmeyecek. Köylerde çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini de devlet ödeyecek, zamanı geldiğinde emekli olacaklar. Böylece köyler cazip hale gelecek. Köy okullarını da açıp 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız.



BAY KEMAL UNUTMAZ



Hızlı trenden söz ediliyor her seçimden önce, sonra da unutuyorlar ama Bay Kemal unutmaz, sözünün eridir. Yapılacaksa yapılacak kardeşim, niye yapmıyorsun? Anadolu’nun içi boşaldı, büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar acaba orada asgari ücretle iş bulabilir miyim diye. Allah nasip eder cumhurbaşkanı olduğumda Orta Anadolu’yu demir yolları ile Akdeniz’e bağlayacağız. O zaman fabrikaların buralarda olması çok daha cazip olacak, herkesin kazandığı bir modeli inşa edeceğiz.



85 MİLYONU KUCAKLAYACAĞIM



Ülkemi seviyorum, hizmet etmek boynumun borcudur. Bu coğrafyada herkesin huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Bizi kavga ettirmek istiyorlar ama o kavgaya girmeyeceğim. Benim ağzımdan çıkana inanın, onlara değil, ben hep doğruları söyleyeceğim. Çok kamplaştık, kutuplaştık, neredeyse birbirimizi düşman gibi görmeye başladık, Türkiye’yi buradan çıkaracağım, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.



22 YIL OLDU ÇEKİL



Üstten konuşan, tehdit edenlere artık ‘dur’ diyeceksiniz. 22 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, bir de adaletli olan, kul hakkı yemeyen biri gelsin. Kul hakkı yemem, yedirmem. Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar, ya gelirse, gelirsem ne yapacağım belli.



Rahmetli Özal, esnaf için ‘orta direk’ derdi. Orta direk kalmadı. Esnafı perişan ettiler. Esnaf bakanlığı kuracağız. Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağım.”



AMAÇLARI KORKUTMAK



Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na saldırının ardından sosyal medyadan, “Amaçları insanları korkutmak, sandıktan uzak tutmak, çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanımızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur” çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

NEŞET ERTAŞ’IN MEZARINA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginin ardından ‘Bozkırın tezenesi’ olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, dua okuyarak Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın kabirlerine karanfiller bıraktı. (Turan Yılmaz)

AFGANLARI SURİYELİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ



CHP Lideri Kılıçdaroğlu Suriyelileri gönderme sözünü de tekrarladı: “Türkiye yol geçen hanına döndü. Sınırlarımız delik deşik. 3.6 milyon Suriyeli var, söz verdim en geç 2 yıl içinde ülkelerine uğurlayacağım. Benim evladım işsiz, onlar asgari ücretin yarısıyla çalışıyorlar, onlar da mağdur oluyorlar. Ülkelerine göndereceğiz, AB’den alacağımız fonlarla yollarını, köprülerini, hastanelerini bizim müteahhitlerimiz yapacak. Emek sömürüsünün karşısındayız. İnsan insandır, Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır. Afganlar da var, onları da Allah nasip ederse ülkelerine uğurlayacağız.

Haberin Devamı

AY SONUNU GETİRME HESABI



KILIÇDAROĞLU “Ay sonunu Bay Kemal’in iktidarında çok güzel getireceksiniz” diyerek şöyle devam etti: “Öyle her hafta, gün, saat hesap yapmayacaksanız. Bu kardeşiniz hepsini hesapladı, çünkü hesap uzmanı. 27.5 yıl devlette bunlar için çalıştım. Ben diyorum ama onlar çıkıp kul hakkı yemedik yedirmeyeceğiz diyemiyorlar. Siz Bay Kemal’e kızıyorsunuz ama sizin genel başkanlarınız da söylesin diye onlara söyleyin. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, irfanla yönetilir, bir kişiye teslim edilmez. Metehan’dan bu yana hiçbir devlet hiçbir zaman bir kişinin iki dudağının arasına teslim edilmemiştir.”

MUTFAĞIMI DA BİLİYORSUNUZ



KILIÇDAROĞLU “Sizler gibi yaşıyorum, mütevazi bir evim var. Mutfağımı da hepiniz biliyorsunuz, huzur içinde yaşıyoruz” dedi: “Sarayda oturmayacağım. Atatürk’ün mütevazi Çankaya’sına gideceğim. Halka üstten bakmak, küçümsemek, hele hele kadınlara hakaret, küfür, asla doğru değil. Kadınlar, hiç endişe etmeyiniz. Sizin Bay Kemal’iniz var, sizleri başımızın üstünde taşıyacağız. Peygamberimiz de diyor; cennetin anahtarı kadınların ayaklarının altındadır.”