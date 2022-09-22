O fotoğrafın hikâyesi

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Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü 00.10'da, Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün BM’deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.

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ELİMDEN KAYIP GİTTİLER

YUNANİSTAN’ın geri ittiği botun devrilmesi sonucu eşi ve iki çocuğunu kaybeden acılı baba Muhammed Berjaz o anları, “Önce bizi gemiye aldılar. Burada dövüp küfrettiler. Eşyalarımızı alıp sallara bindirdiler. Gemilerinin manevrasıyla oluşan dalgalar sallarımızı devirdi. Su yutmaya başladık. Tüm ailem teker teker ellerimden kayıp gitti” diye anlatmıştı.