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O fotoğrafın hikâyesi

Güncelleme Tarihi:

#Göçmen#Ölüm#Ege
O fotoğrafın hikâyesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki geri itmelerini eleştirirken Birleşmiş Milletler kürsüsünden fotoğraflarını gösterdiği Asım ve Abdulvahap kardeşlerin ölümünde, iki kişi insan kaçakçılığından tutuklandı. Organizatörlerin, göçmenlerden kişi başı 1500 Euro aldıkları öğrenildi.

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Türk Sahil Güvenliği, 13 Eylül günü 00.10'da, Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı. Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

6 KİŞİ CAN VERDİ

Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün BM’deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen 4 yaşındaki Abdulvahap ve 9 aylık Asım'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki göstererek yaşanan zulmü anlattı.

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ELİMDEN KAYIP GİTTİLER

YUNANİSTAN’ın geri ittiği botun devrilmesi sonucu eşi ve iki çocuğunu kaybeden acılı baba Muhammed Berjaz o anları, “Önce bizi gemiye aldılar. Burada dövüp küfrettiler. Eşyalarımızı alıp sallara bindirdiler. Gemilerinin manevrasıyla oluşan dalgalar sallarımızı devirdi. Su yutmaya başladık. Tüm ailem teker teker ellerimden kayıp gitti” diye anlatmıştı.

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#Göçmen#Ölüm#Ege

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