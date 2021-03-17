O doktora tahliye! Kalça dolgusu yapılırken oradaydı

Bir çocuk annesi Kübra Boyraz (38), geçen yıl 19 Eylül’de Beylikdüzü’ndeki bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdı. İşlemin ardından fenalaşan Kübra, sağlık merkezinde çalışanlar tarafından evine bırakıldı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Kübra ertesi gün hayatını kaybetti. Güzellik merkezinin ruhsatsız, sorumlu doktor olan Öner Özsoyeri’nin ise pratisyen hekim olduğu ortaya çıktı. Özsoyeri ve kalça dolgusunu yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Doğruya’ya 17 yıl, Özsoyeri’ye 12 yıl, güzellik merkezi çalışanları Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı’ya ise 3 yıl hapis istemiyle dava açtı. Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kübra Boyraz’ın ailesi ifade verdi.

‘HASTANEYE GÖTÜRÜN’ DEMİŞ

Kübra Boyraz’ın kardeşi Nagehan Yazıcı “Ablam bana ‘İğne yaparken o kadar acıdı ki bağırdım ancak durmadılar, yapmaya devam ettiler. Operasyondan sonra kalbim çok çarptı. Midem bulandı. Ancak hastaneye götürün dememe rağmen eve git yat düzelir diyerek beni eve getirdiler’ dedi” diye konuştu. Kübra Boyraz’ın diğer kardeşi Emine Göktür ise “Ablam ‘Beni hastaneye götürün ölmek istemiyorum’ diyordu” dedi. Babası Ekrem Solmazgül “Hastanedeyken bizi aradılar. Kızıma ne verdiklerini sorduk. ‘Hı hı’ deyip geçiştirdiler. Kızımı bilerek öldürdüler. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Erdal Doğruya, Kübra Boyraz’a kendisinin işlem yapmadığını öne sürdü. Doktor Öner Özsoyeri ise iğne yapmadığını, Kübra Boyraz’ı hastaneye götürmeyi teklif ettiklerini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini iddia etti.

‘DOKTOR OLARAK TANITIYORDU’

Kübra Boyraz’ın kalça dolgusu yaptırdığı gün botoks yaptırmak için güzellik merkezinde bulunan Nalan Küçükakyüz de tanık olarak dinlendi. Küçükakyüz, “Kübra, Öner beyin elinin ağır olduğunu, Erdal beyin elinin daha hafif olduğunu ve bundan sonraki işlemi ona yaptıracağını söyledi. Ömer Elmalı bize Erdal Doğruya’yı doktor olarak tanıtıyordu” dedi.

Mahkeme, doktor Öner Özsoyeri’nin tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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