Nurdağı ve İslahiye'deki yıkılan binalara 22 tutuklama

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem nedeniyle yıkılan binalara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Depremde yıkılan binalarda kusuru olduğu belirlenen 22 kişinin tutuklandığını belirten Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı ve İslahiye'de yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 80 kişinin aranması devam etmektedir. Müteahhit, yapı denetim, vb. görevlilerle ilgili en hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir."