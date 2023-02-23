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Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar! Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

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#Gaziantep#Deprem#Ağır Hasarlı Bina
Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 11:46

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde binlerce evin yıkıldığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Atatürk Mahallesi'nde ağır hasarlı olan 7 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Depremden kurtulan Kılıç ailesi, yıllardır 5’inci katında oturdukları apartmanlarının yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. İş makineleri ile yapılan kontrollü yıkım sırasında Ahmet Kılıç, gözyaşı döken eşi ve yakınlarını, “Çok şükür sağlığımız yerinde, çay koyup yeniden başlayacağız" diye teselli etti.

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6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te en büyük hasarın yaşandığı Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 40 bin nüfuslu olan ve evlerinin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı Nurdağı ilçesinde, ayakta kalan evlerin de yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Farklı bir yere taşınması kararlaştırılan Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı.

Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"

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Atatürk Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkıldı. Kılıç ailesi, 5'inci katında oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını yakından takip etti.

Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

Ahmet ve Emine Kılıç çifti ile çocukları, yıllardır oturdukları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Emine Kılıç, "Her şeyimiz gitti" derken, Ahmet Kılıç eşi ve çocuklarını "Çok şükür sağlığımız yerinde. Hepimiz felaketten yara almadan kurtulduk. Şimdi çayımızı koyup, içerek yeniden başlayacağız" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

"ADETA CAN PAZARI YAŞANIYORDU"

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, "Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmış ve adeta can pazarı yaşanıyordu.

Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız" dedi.

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Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

Kılıç ailesi, çocukları ile yıllarca oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

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#Gaziantep#Deprem#Ağır Hasarlı Bina

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