Ağır hasarlı binanın yıkımında duygu dolu anlar! Gözyaşları içinde izlediler: Her şeyimiz gitti

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6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te en büyük hasarın yaşandığı Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 40 bin nüfuslu olan ve evlerinin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı Nurdağı ilçesinde, ayakta kalan evlerin de yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Farklı bir yere taşınması kararlaştırılan Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı.

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMIZ YERİNDE"

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Atatürk Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkıldı. Kılıç ailesi, 5'inci katında oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını yakından takip etti.

Ahmet ve Emine Kılıç çifti ile çocukları, yıllardır oturdukları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Emine Kılıç, "Her şeyimiz gitti" derken, Ahmet Kılıç eşi ve çocuklarını "Çok şükür sağlığımız yerinde. Hepimiz felaketten yara almadan kurtulduk. Şimdi çayımızı koyup, içerek yeniden başlayacağız" diyerek teselli etmeye çalıştı.

"ADETA CAN PAZARI YAŞANIYORDU"

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, "Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmış ve adeta can pazarı yaşanıyordu.

Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız" dedi.

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Kılıç ailesi, çocukları ile yıllarca oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını cep telefonu kamerası ile kaydetti.