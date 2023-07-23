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Numan Kurtulmuş açıklamıştı... TBMM, 25 Temmuz'da olağanüstü toplanacak

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#TBMM#CHP#Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş açıklamıştı... TBMM, 25 Temmuzda olağanüstü toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 13:38

TBMM, CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacak.

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TBMM, salı günü saat 15.00'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması bekleniyor. AK Parti grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. Aynı şekilde MHP'li milletvekillerinin de o gün Meclis'te hazır olmaları istendi.

AK PARTİ YOKLAMAYA KATILMAYACAK

AK Parti milletvekilleri salı günü Meclis'te olacak ancak Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AK Parti milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak.

Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.

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#TBMM#CHP#Numan Kurtulmuş