Noterde 'tapu' dönemi başladı

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Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama bugün ülke genelinde başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 65'inci Noterliği'nde gerçekleşen ilk uygulamaya katıldı. Bakan Tunç, noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettiklerini belirterek, geçen yıl 28 Temmuz'da yargı paketiyle hayata geçen taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlattıklarını belirtti. Tunç, "Son 21 yılda bürokrasiyi azaltan işlemler bakımından noterlik hizmetlerinde de çok kolaylaştırıcı ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanmasını daha etkin, daha kolay ve daha hızlı sağlayabilecek önemli düzenlemelere imza attık. Bunlardan en önemlisi işte bugün uygulamasını başlattığımız tapuda gerçekleştirilebilen taşınmaz satışının noterlerde de yapılabilmesine imkan sağlayan önemli bir düzenleme. Noterlerimiz artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da vatandaşlarımızın hizmetlerine imkan sağlıyorlar. Tapuda, resmi dairelerde sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da çok önemli bir kolaylık" dedi.

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'VATANDAŞLARIMIZ GÜNLERCE SIRA BEKLEMEYECEK'

Yargının daha etkin ve acil işleyebilmesi anlamında çok sayıda reform gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, "Bakanlığımızla ilişkili bir müessese olarak noterlerimizin de işlemlerini daha sağlıklı ve güvenilir yapabilmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha önce de çok önemli uygulamalarla vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmıştık. Elektronik noter uygulamasıyla da özellikle noterlerimizin randevu sistemi ve bazı işlemlerin direkt elektronik noter uygulamasıyla yapılabilmesi de vatandaşlarımızın bu anlamdaki hizmetleri daha etkin, daha kolay alabilmesinin yolunu sağlamış oldu. Bugün de taşınmaz satışının noterler tarafından gerçekleştirilebilmesine ilişkin uygulamamız çok büyük bir kolaylık olacak. Geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırdığımız bu önemli düzenlemenin bugün hayata geçmesinden, uygulamaya başlamasından çok mutlu oluyoruz. Hafta sonu da bu işlemlerini nöbetçi noter uygulamasıyla gerçekleştirilecek olması vatandaşlarımızın hafta sonu da taşınmaz, gayrimenkul satışlarını yapma imkanı sağlamış olacak. Bu işlemlerin noterlerimiz denetiminde gerçekleştiriliyor olması da elbette ki sonrasında çıkan uyuşmazlıkları da ortadan kaldıracak önemli bir uygulama olarak düşünüyoruz. Vatandaşlarımız artık tapuda işlemlerinin yapılması için günlerce sıra beklemek zorunda kalmayacak. Hızlı ve etkin bir şekilde istediği noterden bu işlemi gerçekleştirebilecek" diye konuştu. (DHA)