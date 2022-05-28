Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın

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İşte Aziz Sancar'ın açıklamalarından satır başları:

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 104. Kurtuluş Yıl Dönümü'dür. Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize kutlu olsun. Tüm Türk dünyasına kutlu olsun.

Sevgili gençler Bakü'de TEKNOFEST'le sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok memnun ediyor. Ben kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım, bu hastalığa karşı bir çare bulabilir miyiz diye yola başladım. Hayatta ödül almak için yola çıkmayın, yaptığınız her işte en iyi olmaya çalışın. Dürüst, ahlaklı ve adaletli olun. Bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken 'Ya ben seni alacağım ya sen beni' dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Memleketini sevmekten asla vazgeçmeyin. İnsanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Mardin'den gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimizin çocuklarına güvenin. Memleketimiz dediğim zaman hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kast ediyorum. Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın.

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İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim, şimdi de 12 saatten az çalışmıyorum. İnsanlığa, ülkenize yararlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu hissetmenizi sağlayacak.

Bu bilim festivallerine destek veren cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Aliyev'e yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, Tanrı, Türk'ü korusun.