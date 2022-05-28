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Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar: Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır

#TEKNOFEST#Azerbaycan#Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST'in şiarının artık zihinlerde yer ettiğini görüyorum. Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır." dedi.

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İşte Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Dün ilk kez görmenin nasip olduğu, kadim şehrimiz Şuşa'da o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derin hissettim.

TEKNOFEST'i neden yapıyoruz diye sorduğum üniversite öğrencisi bir genç hissettirdi: Dünya Türk'ün gücünü bilsin, yerini bilsin.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Aliyev, yaptığı konuşmada "Selçuk Bayraktar'ı da selamlamak istiyorum. Dünyada çok meşhur bir ailedir. 2. Karabağ Savaşı'nda Bayraktar SİHA'larının rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Selçuk bey dün Şuşa'daydı. Halklarımız fedakarcasına birliğini temin etmek için her zaman bir adıma hazırdı. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk bey gibi olmaya çalışacaklar." dedi.

"BİZE DÜŞEN DURMADAN ÇALIŞMAKTIR"

TEKNOFEST'in şiarının artık zihinlerde yer ettiğini görüyorum. Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır.

Değerli misafirler TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Gönüllerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık.

Çalışmalarını yürüttüğü ABD'den Bakü'ye gelerek bizleri şereflendiren Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum.

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Azerbaycanda TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar: Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır

Azerbaycanlı bacı ve gardaşlarıma minnettarlığımı iletirem. TEKNOFEST'i himaye eden Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan başta olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye.

Azerbaycanda TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar: Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır

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