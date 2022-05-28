Aliyev'den Azerbaycan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

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İşte İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye Cumhuriyeti'nin hürmetli Cumhurbaşkanı Erdoğan, bacılar ve kardeşler bildiğiniz gibi bugün Azerbaycan'da bayram günüdür. Bu bayramı iki kat bayram yapan sayın kardeşimin burada olmasıdır. 104 yıl evvel Azerbaycan ilk halk cumhuriyetini kurmuştur. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ömrü uzun olmamıştır. Bizim yanımızda daim Türk kardeşlerimiz vardır. Bu kardeşlik desteğini her zaman hissediyoruz, bugün de hissediyoruz. Türkiye'nin güzel yerlerinden biri olan Rize'de aziz kardeşimle beraberdik. Biz güzel günlerde de zor günlerde de birbirimizin yanındayız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği birliği halklarımız için esas yolumuzdur.

Azerbaycan halkı bunu hiç unutmayacak. Bizim tarihimiz parlaktır ve tarihimizin en önemli anlarında biz bir yerdeydik. Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza azadlık meydanına çıkmışlardır. Bütün dünyaya verilen bir mesajdı; Biz bir aradayız, gücümüz de günden güne artacak. Milli Kurtuluş Günü'nde Recep Tayyip Erdoğan Şuşa'daydı. Biz bu bayram günlerini birarada geçirdik ve tarihi Şuşa beyannamesini imzaladık.

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Medeniyette, tekstilde, ordu kuruculuğunda ve bugün TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir. TEKNOFEST'e iştirak eden gençler bu tarihi günü her zaman hatırlayacaklar. Türkiye ve Azerbaycan gençleri birbirine yakın oldu, birbirini tanıdı ve gelecekte de birbirlerini tanıyacaklar. Hürmetli Aziz Sancar da teştif buyurdu. Aziz beyle geçen görüşümüzü hatırlıyorum. Benimle görüştükten sonra Şuşa'ya gitmiştir.

Ve gençler için Aziz Sancar için örnektir. Hem adil, hem Türkçü, hem vatansever. Siz gençler Aziz Sancar'a yetişmeye çalışmalısınız. Selçuk Bayraktar'ı da selamlamak istiyorum. Dünyada çok meşhur bir ailedir. 2. Karabağ Savaşı'nda Bayraktar SİHA'larının rolünü dünyada bilmeyen yoktur.

Selçuk bey dün Şuşa'daydı. Halklarımız fedakarcasına birliğini temin etmek için her zaman bir adıma hazırdı. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk bey gibi olmaya çalışacaklar.