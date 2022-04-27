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Niğde'de boşanma davası açan eşe 'nafaka' oyunu! Alışverişe çıkınca fark etti, suç duyurusunda bulundu

#Niğde#Bor#Nafaka
Niğdede boşanma davası açan eşe nafaka oyunu Alışverişe çıkınca fark etti, suç duyurusunda bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde İsmail S., boşanma aşamasındaki eşi Sinem S.'ye, mobil bankacılık üzerinden mahkemenin hükmettiği 4 aylık birikmiş tedbir nafakası ücreti 3 bin lirayı gönderdi. Dekontu da avukatına yollayacağını söyleyerek, eşinin telefonunu alan İsmail S., 3 bin lirayı 'elden alınan borç ödemesi' açıklamasıyla ablasının hesabına aktardı. Sinem S., nafakayı ödediğini iddia eden eşi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.

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Sinem S., suç duyurusu dilekçesinde yer alan bilgilere göre, Temmuz 2021’de evlendiği İsmail S.'ye, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ocak 2022'de boşanma davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayla birlikte İsmail S.'nin, eşine dava tarihinden itibaren aylık 750 lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Sinem S., dava sürerken, eşinin kendisine tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Hakkında soruşturma açılan İsmail S., eşini, 4 aylık nafakayı ödeyeceğini söyleyerek şikayetinden vazgeçirdi.

'DEKONTU AVUKATA GÖNDERECEĞİM' DİYEREK KANDIRDI

İsmail S., 3 bin lira tutarındaki 4 aylık nafakayı elden vereceğini söyleyerek, eşini iş yerine çağırdı ancak Sinem S. yanına geldiğinde ödemenin ispatı için parayı mobil bankacılık üzerinden gönderdi.

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Para hesabına geçen Sinem S., kurulan tuzaktan habersiz, telefonunu, dekontu avukatına göndereceğini söyleyen eşine verdi. İsmail S. de 5 dakika önce gönderdiği parayı 'elden alınan borç ödemesi' açıklamasıyla ablası N.A.'nın hesabına aktardı.

ALIŞVERİŞE ÇIKINCA FARK ETTİ

Sinem S., 1 gün sonra alışveriş için çarşıya çıkınca hesabında para olmadığını fark etti. Sinem S., hesap hareketlerini incelediğinde, eşinin nafakayı hesabına göndermesinden 5 dakika sonra başka hesaba EFT yapıldığını gördü. Eşini arayan İsmail S., "Nafakayı ödedim, ablama olan borcunu ödemişsin. Söylerim sana geri gönderir" diyerek telefonu kapattı.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'TAN SUÇ DUYURUSU

Sinem S., daha sonra aramalarında eşinin kendisini engellediğini fark etti bunun üzerine avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla eşi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık'tan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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