Rusya ve İngiltere arasında tansiyon yükseldi! Açıklamalar peş peşe geldi...

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın İngiltere ve NATO ülkelerini hedef alan açıklaması Avrupa gündemine bomba gibi düştü.

Her şey İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey’in Birleşik Krallık'tan gönderilen silahlarla Rus topraklarının hedef alınmasının 'sorun olmayacağı' sözleri ile başladı.

RUSYA: KİEV'DEKİ DİPLOMATLARINIZ HEDEF ALINABİLİR

Rusya'nın diplomatları hedef alan açıklamaları tam da İngiltere'nin savaş nedeniyle geçici olarak kapattığı Kiev büyükelçiliğini açma kararı aldığı hafta geldi.

Moskova'nın İngiltere'ye yanıtı sert oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli güdümlü füzelerinin 24 saat hazır beklediği belirtildi ve Rusya'nın İngiliz diplomatları hedef alabileceği vurgulandı.

Açıklamada "İngiltere'nin Ukrayna'yı bu şekilde kışkırtmaya devam etmesi durumunda tepkimiz derhal ve orantılı olacak. Vurulacak bölgelerde Batılı ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olması Rusya’nın kararına sorun teşkil etmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

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NATO TOPRAKLARINDAKİ ASKERİ HEDEFLER VURULABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Moskova'nın Ukrayna'ya silah sağlayan NATO ülkelerine yönelik saldırılara izin verilebileceğini belirterek "Rusya'nın Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin topraklarındaki askeri hedefleri vurabileceğini doğru anlıyor muyuz? Anladığım kadarıyla İngiltere de bu ülkelerden biri." dedi.

RUSYA'NIN TEHDİDİ GAZETE MANŞETLERİNDE

Peş peşe gelen tehditler Avrupa'da şok etkisi yaratırken İngiliz gazeteleri Rusya'nın açıklamalarına geniş yer verdi.

Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood The Times'a yaptığı açıklamada Batı'nın giderek 'bir vekalet savaşına karıştığını' iddia etti ve Rusya'nın Ukrayna dışındaki batı hedeflerini vurabileceği konusunda uyardı.



Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey Times Radio'ya yaptığı açıklamada Ukrayna'nın, Rusya'ya yönelik saldırılarının tamamen 'meşru' olduğunu belirterek İngiltere tarafından bağışlanan silahların bu saldırılarda kullanılmasının 'sorun olmadığını' söyledi.

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İki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasına neden olan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ukrayna, kendi sınırlarında barış içinde yaşayan egemen bir ülkeydi. Rusya sınırlara 130 bin askerini getirdi ve işgal başlattı. Ukrayna, Rusya'nın lojistik hatlarına, yakıt ikmallerine, mühimmat depolarına saldırmak zorunda. Aksi takdirde saldırılar Ukrayna topraklarında doğrudan ölüme ve katliama katkıda bulunacaktır.



İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey-Fotoğraf: İngiltere parlamentosu

Silah sistemlerimizin Ukraynalılar tarafından Rus askeri hedeflerine karşı kullanılması kabul edilebilir mi?

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Öncelikle ilk etapta hedefleme kararını askeri teçhizatı üreten veya ihraç edenler değil, Ukraynalılar veriyor.

İkincisi, lojistik ve tedarik hatlarını bozmak için rakiplerinizin derinliklerindeki hedeflerin peşinden gitmek tamamen meşrudur."

İNGİLTERE'DEN UKRAYNA'YA YENİ SİLAHLAR

İki ülke arasındaki gerilim had safhaya tırmanmışken İngiltere Rusya'yı kızdıracak adımlar atmaya devam ediyor.



Hızlı hareket eden kara ve deniz hedefleri için tasarlanan Brimstone füzeler daha önce Suriye ve Libya'da kullanılmıştı. Fotoğraf: MBDA

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'da 15 bin Rus askerinin öldürüldüğünü, 530'u tank olmak üzere 2 binden fazla zırhlı aracın da yok edildiğini vurgulayarak İngiltere'nin Ukrayna'ya Stormer füze rampaları göndereceğini ve Polonya'ya Challenger 2 tanklarının konuşlandırılmasını teklif edeceğini söyledi.

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James Heappey ise Ukrayna'ya birkaç hafta içinde Brimstone gemisavar füzelerinin gönderileceğini duyurdu.