New York'ta Bolulu aileyle birlikte iftar

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15 yıldır New York'ta yaşayan Bolulu Hoşcan ailesi Emine Erdoğan'ı çiçeklerle karşıladı. Cemile-Yunus çifti ve çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan ile sohbet eden Emine Erdoğan'a ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, şu anda da New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan baba Yunus ve ev kadını olan anne Cemile'nin ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi.