Nevruz tatilinde 11 bin Ä°ranlÄ± Van'a geldi

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Ãœlkelerindeki her tatili deÄŸerlendirmek iÃ§in Van'a gelen Ä°ranlÄ± turistler, Van ekonomisine de bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunuyor. GÃ¼ndÃ¼z alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan Ä°ranlÄ± turistler akÅŸam saatlerinde ise eÄŸlence merkezlerinde gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸleniyor. Her yÄ±l Ã¼lkelerindeki nevruz tatilini deÄŸerlendirmek iÃ§in Van'Ä± tercih eden Ä°ranlÄ±lar, bu yÄ±l da kente gelerek Van esnafÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. Van'Ä±n Ä°ran'a aÃ§Ä±lan Saray ilÃ§esindeki KapÄ±kÃ¶y GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±'ndan son 4 gÃ¼nde 11 bin Ä°ranlÄ± giriÅŸ yaptÄ±. YoÄŸunluk nedeniyle sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda da yoÄŸunluk oluÅŸtu.

Van Ticaret ve Sanayi OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fevzi Ã‡eliktaÅŸ, her yÄ±l dÃ¼zenledikleri Van Shopping Fest etkinliÄŸini bu yÄ±l Ã¼lkemizde yaÅŸanan deprem felaketinden dolayÄ± iptal ettiklerini belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ yastayÄ±z, acÄ±mÄ±z var, iÃ§imiz buruk. Ä°ranlÄ±lar yoÄŸun bir ÅŸekilde ilimize gelmeye devam ediyor. Bu yÄ±l Ä°ranlÄ± turistler KapÄ±kÃ¶yâ€™den, gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 4 bin giriÅŸ yapÄ±yor. Ä°limizin cazibe merkezi olmasÄ± yolunda buna bÃ¼yÃ¼k bir etki saÄŸlÄ±yor. Burada konaklayarak ilimizin ekonomisine katma deÄŸer saÄŸlÄ±yorlar. Ãœlkemize gelen Ä°ranlÄ± turistleri memnun gÃ¶ndermeliyiz. Ä°ranlÄ±lar olmasaydÄ± Van ekonomisi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaktÄ±. Bize gelen Ä°ranlÄ± turistler diÄŸer illere de gidiyor. Yani genel olarak Ã¼lke ekonomisine katkÄ± saÄŸlÄ±yor. Buna sahip Ã§Ä±kmamÄ±z lazÄ±m" dedi.

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Van Otelciler ve Turizmciler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Yunus YÃ¼ksel ise sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n pandemi dÃ¶neminde ve son olarak Ä°ran'da yaÅŸanan olaylar nedeniyle, Ä°ranlÄ±larÄ±n kente gelemediklerini ve o dÃ¶nem esnafÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi. YÃ¼ksel, "Turizmciler olarak Ä°ran halkÄ±na Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. En bÃ¼yÃ¼k turist kaynaÄŸÄ±mÄ±z Ä°ran. Ä°ran'da yaÅŸanan olaylar ve Ä°ran'da yaÅŸanan internet sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle esnafÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±. Åžu anda gelmeye baÅŸladÄ±lar. Ä°ranlÄ±lar sadece konaklama iÃ§in gelmiyor buraya tabii. Gelip alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±p, gezilecek yerleri gezip, mutlu bir ÅŸekilde Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yorlar. Otelimiz ÅŸu an yÃ¼zde yÃ¼z dolu. Tabii Van'da otel sayÄ±sÄ± Ã§ok arttÄ±. Hepsi doldu diyemiyoruz ama kentte ÅŸu an Ä°ranlÄ±lardan dolayÄ± bir hareketlilik var" diye konuÅŸtu.

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"DEPREMDEN DOLAYI Ã‡OK ÃœZGÃœNÃœZ"

Ä°ran'dan ailesiyle birlikte Van'a gezmeye gelen Suheliy Yazdansade, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan depremden dolayÄ± Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼zel bir Ã¼lke olduÄŸunu belirten Yazdansade, "Buraya gezmeye ve alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya geldik. TÃ¼rkiye Ã§ok gÃ¼zel bir yer. TÃ¼rkiye'deki depremleri duyduk ve Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. Allah depremzedelerin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. Devlet onlarÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun. Bir daha da bÃ¶yle bir afet yaÅŸanmasÄ±n" dedi.Â