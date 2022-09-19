‘Nereye kiminle geliyorsunuz‘

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MHP Lideri Devlet Bahçeli “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” temalı mitingleri kapsamında dün Kayseri’de halka seslenirken özetle şunları kaydetti: “Geliyor gelmekte olan masalını anlatan münafık muhterislere sesleniyorum, nereye geliyorsunuz, nasıl geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşlüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz, gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz, hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz var diyoruz.

SULTAN VAHDETTİN

Osmanlı İmparatorluğu’nun son Padişahı Sultan Vahdettin hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa budur. Sultan Vahdettin’in eksiği, gediği, kusuru olsa da, asla hain değildir. Ve Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele yolunu açan, kimliksiz, kişiliksiz, edepsiz İzmir Belediye Başkanı’nın küstahça sövdüğü Osmanlı İmparatorluğu Padişahından başkası değildir.

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ARTIK ÖNEMİ YOK

Onların adayı şu olmuş, bu olmuş, artık bir önemi yoktur. Çünkü tavşan yamacı aşmış, atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiştir. Kaldı ki, henüz talimat gelmedi, henüz izin ve icazet alamadılar. Bir isim üzerinde uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye’nin milli hedeflerinde uzlaşması akıl kârı mıdır? Birbirlerine güvenmeyen bir ittifakın Türk milletine güven vermesi mantık iş midir?

ADAYIMIZ ERDOĞAN

Onlar varsın aday falı açsınlar, o mu olsun, bu mu olsun diye masaları aşındırsınlar. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da, kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızıl çıksın. Ne demişsek odur, sözümüz senet, özümüz kefildir. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı olmalıdır.

MASA ZATEN DAĞILDI

HDP’yle çok kirli bir ittifak içindeler. Kılıçdaroğlu bu zillet koalisyonunun adayı olmak için çırpınmaktadır. Gelişmeler can sıkıcı olunca CHP yönetimi mayasız masa ittifakını tehdit noktasına gelmiştir. Masa dağılacağı kadar zaten dağıldı, ancak CHP yönetiminin diğer uçuk ve karanlık söylemlerinin ahlaki ve makul bir yanının bulunmadığı da ortadadır.”