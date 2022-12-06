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Nehre dökülen kimyasal atıklar, binlerce arı ve balığı öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kimyasal Atık#Arı Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 11:00

Adana'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikalardan gelen kimyasal atığın yeterince arıtılmadan Ceyhan Nehri'ne dökülmesiyle bölgedeki binlerce arı ve balık öldü, yerleşim yerlerini ise kötü koku sardı.

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Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikalardan yeterli arıtılmadan çıkan kimyasal atık, bir süredir Ceyhan Nehri'ne dökülüyor. Atık kaynaklı kötü koku, çevredeki yerleşim yerlerine yayılırken, nehirdeki binlerce balık ve bölgede binlerce arı da öldü.

Nehre yakın Özler Mahallesi'nin muhtarı Sinan Barçin, kimyasal atığın Yumurtalık'a kadar ulaştığını, tehlikenin düşünüldüğünden daha büyük olduğunu söyledi. Barçin, birçok hayvanın da nehir suyundan içip, zehirlendiğini kaydederek "Arılarımız, balıklarımız ölüyor. Günde 50 kişi gelip şikayetçi oluyor. Doğamız, suyumuz günden güne kirleniyor" dedi.

Nehre dökülen kimyasal atıklar, binlerce arı ve balığı öldürdü

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Bölgede çiftçilik ve arıcılık yapan Hacı Aslan, kovanlarındaki arıların nehirden su içtiğini ve kimyasal atığın suya karışmasından itibaren çoğunun öldüğünü söyledi. Çok üzgün olduğunu anlatan Aslan, "Arılar suyu içtikten sonra kovana kendilerini zor atıyorlar. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Bu kimyasallar suya döküldüğünden beri binlerce arımız öldü. Vicdanımız bunu kabul etmiyor. 6 çıta arımız vardı, 3 çıta kaldı. Şimdi bile can çekişenleri gördünüz. Böyle devam ederse ne arı kalır ne de başka bir canlı burada yaşar. Balık, yılan, böcek, hepsi bu nehirden su içiyor. Tarlalarımıza da su buradan gidiyor. Oralar da zehirleniyor" diye konuştu.

Nehre dökülen kimyasal atıklar, binlerce arı ve balığı öldürdü

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce su ile çevreden incelenmek üzere numune alındı.

Nehre dökülen kimyasal atıklar, binlerce arı ve balığı öldürdü

Nehre dökülen kimyasal atıklar, binlerce arı ve balığı öldürdü

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#Adana#Kimyasal Atık#Arı Ölümü

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