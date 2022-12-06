Ayvalıdere'de mavi renkte akan su endişe yarattı! İSKİ'den açıklama

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Esenler'de bulunan Ayvalıdere için, 2017 yılında ıslah çalışması başlatılmış, yağmur suyu tüneli ve atık su kanalına çevrilmişti. Eyüpsultan, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy ilçelerindeki su baskınlarının önüne geçmek için yapılan inşaat sonrasında yağmur suyu tüneli ve atık su kanalı devreye girmişti. Bölgede, imalathane, ilaç üretim tesisi, fabrika, tekstil atölyesinin yanı sıra çok sayıda yerleşim yeri, lise ve üniversite de bulunuyor.

Yerleşim yerine yakın olan Dumlupınar Caddesi'nin tam ortasından Ayvalıdere akıyor. Dün ise Bayrampaşa'daki atık su hattında çökme meydana geldi. Kot yıkama fabrikalarından Ayvalıdere'ye akan mavi renkteki suyu görenler endişelendi.

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"BAKINCA DOĞAL OLMADIĞI ÇOK BARİZ"

Arkadaşının evine gitmek için sık sık bu bölgeden geçtiğini söyleyen Raif Ünlü "İlk defa gördüm ve yakından bakınca doğal olmadığı da çok açık. Burada birçok ev var, bu ev gideriyle olacak bir renk değil. Bu muhtemelen sanayi atığının filtrelenmemesi sonucu olan bir durum. Bu gerçekten insanları korkutuyor. Ben buraya ziyarete geldim ama bu bile beni gerdi. Muhtemelen Marmara Denizi'ne akacaktır. Bilinçlendirme yeterli değil belli ki, büyük kuruluşların yeterli dikkati göstermediğini düşünüyorum" dedi.

Mahalle sakini Emin Esengül ise "Şu pislik, fabrikalardan geliyor. Bunun önüne geçilmesi, burasının kapatılması lazım. Yüzde 90 kimyasaldır bu. Bayrampaşa Kolera hastalığı da yaşanmıştı" diye konuştu.

"MARMARA DENİZ'İNE ULAŞMAMAKTADIR"

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada "Bayrampaşa İlçesi'nde atık su hattında meydana gelen çökme olayı Ayvalıdere'ye farklı renkte su karışmasına sebep olmuştur. İdaremiz hasarlı hatta ivedilikle müdahale ederek durumu kontrol altına almıştır. Bahse konu bölgede, çok sayıda kot yıkama fabrikası yer almakta ve buraların deşarj suları mavi renkte olabilmektedir. Bahse konu fabrikalar, çıkış sularını idaremizin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kriterlerine göre arıtmak zorundadır. İlgili yönetmelikte renk kriteri de bulunmamaktadır. Ayrıca görüntülerde yer alan mavi renkli sular, Marmara Denizi'ne ulaşmamakta, atık su alma ve çevirme yapısı aracılığı ile Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisine aktarılmaktadır. Sorunun tamamen giderilmesine yönelik çalışmalar hızla devam etmekte olup, İdaremizce gerekli denetimler de periyodik olarak gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.