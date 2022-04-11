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Nehammer ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karl Nehammer#Ukrayna
Nehammer ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

VİZE SERBESTİSİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini de belirtti. Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa’nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya’yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karl Nehammer#Ukrayna

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