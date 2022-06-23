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Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Kılıçdaroğlu, Marmaris’teki orman yangını nedeniyle hükümeti önlem almamakla suçladı. Kılıçdaroğlu, Aydın’daki programından sonra Muğla’nın Marmaris ilçesine geçti.



GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ YOK



Kılıçdaroğlu, Marmaris’te orman yangınıyla ilgili, “Buraya bir yönetimin beceriksizliğini herkes görsün diye geldim” dedi.



Marmaris-Datça karayolunda gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem alınmıyor? Orman yangını olacağını herkes biliyor. Gece görüşü olan uçak 2 Temmuz’da gelecekmiş. Buraya bir yönetimin beceriksizliğini herkes görsün diye geldim. Gece görüş sistemi yok. Paranız yoksa deyin ‘paramız yok, ihaleyi bitiremedik.’ Söyleyin biz yapalım. Milletin başına bela oldular, bir an önce gitsinler” dedi.

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CHP LİDERİ 489 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki ayrı konuşmasında Man Adası’na para aktardığını iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının açtığı iki ayrı tazminat davasında karar çıktı. İlk yargılamada Kılıçdaroğlu’nun 489 bin lira tazminat ödemesine karar veren mahkeme, Yargıtay’ın bozmasının ardından bir kez daha aynı tazminata hükmetti. Dün görülen davada Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına direnilmesine karar verdi. Mahkemeden bir kez daha Erdoğan ve davacı yakınlarına 489 bin lira tazminat kararı çıktı.