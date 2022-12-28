NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

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Selin B. (43) daha önce birkaç kez baş dönmesi problemi yaşamıştı. Ancak bunlar kısa süreli olduğu ve tekrarlanmadığı için pek önemsememişti. Yaklaşık 1 ay önce yaşadığı baş dönmesi ise öncekilerden çok farklıydı. Gelin önce onun ağzından yaşadıklarını ve tedavi sürecini dinleyelim.

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'YATAKTAN EMEKLEYEREK KALKIYORDUM'

Gece saat 3 sularında müthiş bir baş dönmesi ile uyandım. Önce deprem oluyor sandım ama eşyalar sallanmıyordu. Sanki tavan yere inmiş ve odanın duvarları birbirine değiyor gibiydi. Gözlerimi daha fazla açık tutamadım ve kafamı iki yandan kavramaya çalıştım. "Herhalde rüya gördüm, aniden kalkınca başım döndü" dedim ve tekrar uyudum.

Sabah yataktan kalkarken yine hafif bir baş dönmesi yaşadım ama bu durum gün içinde tekrarlanmadığı için önemsemedim. Ertesi gece yine aynı baş dönmesi ile uyandım. Gözlerimin önüne perde iniyor, 30-40 saniye kadar başım dönüyor sonra geçiyordu. Ama bu sefer baş dönmesinin ardından bir de mide bulantısı başladı.

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O gece 2 kez kustum. Yataktan kalktığımda bastığım yer ayağımın altından kayıyordu; duvarlara tutunarak yürümeye çalıştım. İkinci kalkışımda ayakta duramadım ve emekleyerek yatağa geri döndüm. İlk gece panik yapmadım ama ikinci gece "Acaba ciddi bir sorun mu var? Felç mi geçiriyorum? Beynimde tümör mü var?" diye kara kara düşünmeye başladım.

'UYKUDAN UYANDIRACAK KADAR GÜÇLÜYDÜ'

Sabah yataktan kalkamayınca bu düşüncelerimde haklı olabileceğimi düşünerek için daha da panik yaptım. Hemen bir nörologdan randevu aldım ve hastaneye gittim. Doktor beni muayene etti, birkaç test yaptı ve MR istedi. Beynimde bir sorun çıkmadığı için çok rahatladım ve baş dönmemi azaltacak bir ilaçla eve döndüm. Tam 2 hafta boyunca belli aralıklarla daha hafif baş dönmeleri yaşadım. İlaç bittikten sonra baş dönmelerimin şiddeti yine artmaya başladı.

Uykudan uyandıran, ayağa kalktığımda yere yapıştıran o şiddetli baş dönmesi geri gelince bu sefer soluğu başka bir doktorda aldım. Kulak-Burun-Boğaz servisinde bir profesörü gördükten sonra istedikleri testleri yaptırmak için Odyoloji bölümüne yönlendirildim. Denge testi, işitme testi ve kulak basınç testi yapıldı. Ardından beni bir sedyeye yatırdılar ve manevra testi yaptılar. İşte o test sayesinde göz hareketlerinden bu baş dönmelerime bir teşhis koyabildiler.

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Adını hep duyduğum ama hiç yaşamadığım vertigom varmış meğer. Bu yaptıkları manevralarla kulağımda oynayan kristalleri yerine oturttuklarını ancak bir kez daha aynı işlemi yapacaklarını söylediler.

'YAMAÇ PARAŞÜTÜ KRİSTALLERİMİ YERİNDEN OYNATMIŞ'

Neden böyle bir sorunu yaşadığımı, doktorun bana sorduğu onca sorudan sonra anladık. Aslında vertigonun pek çok nedeni varmış. Ben yakın zamanda yamaç paraşütü yapmıştım. Kristallerin oynamasının büyük ihtimalle buna bağlı olduğunu, ani hareketlerden kaçınmam gerektiğini söyledi doktor. Yaşadığım sağlık sorununa sonunda bir teşhis konduğu ve beynimle ilgili ciddi bir problem olmadığı için mutlu mesut çıktım hastaneden…

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O günden beri ara ara sorun yaşasam da daha kontrollü hareket ediyorum. ‘Basit bir baş dönmesinden ne olacak ki?’ diye düşünenler, ‘Hadi kalk sürekli yatma’ diyenler oluyor ama insan başına gelmeyince anlamıyor. Gerçekten baş dönmesi yaşam kalitesini bozuyor, insanı canından bezdiriyor ve hayattan zevk almaya engel oluyor. Şimdi kafamı sağdan sola çevirirken bile daha temkinliyim çünkü o dönmeleri bir daha asla yaşamak istemiyorum.

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Aniden ayağa kalkmak, kansızlık, düşük kan şekeri, susuzluk, vertigo, migren, felç, tansiyon… Hepsinin ortak özelliği baş dönmesine neden olması. Kimi en ufacık bir baş dönmesi yaşadığında panik yapıyor kimi sürekli tekrarlanan baş dönmelerini bile önemsemiyor.

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Peki ama yaşadığımız baş dönmesinin bir tehlike işareti olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bu sorudan yola çıktık ve hurriyet.com.tr okurlarına özel, baş dönmesinin karakteristik özelliklerine ve eşlik eden bulgularına göre hangi hastalığın işareti olduğuna ilişkin geniş bir dosya olarak hazırladık.

Kendi etrafımızda döndüğümüzde başımızın dönmesi normaldir ama baş dönmesi hiçbir sebep yokken ortaya çıkarsa bunun ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Genel anlamıyla baş dönmesi, bir sersemlik hissidir. Kişiye kendi etrafında dönüyor ya da dünya etrafında dönüyor gibi hissettirir.

Baş dönmesi çok yaygın olarak görülür. Aslında çoğu zaman baş dönmesi vakalarının arka planında endişelenecek ciddi bir şey yoktur ancak bazen bu durum önemli bir sorunun da belirtisi olabilir.

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Baş dönmesi uykusuzluk, aşırı yorgunluk, aşırı kahve ve çay tüketimi, alkol alımı, aşırı stres ya da taşıt tutması gibi oldukça masum nedenlerden kaynaklanabildiği gibi çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. İç kulak hastalıkları, nörolojik hastalıklar, kan hastalıkları, dolaşım bozuklukları, tümörler, enfeksiyonlar baş dönmesine yol açabilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu

Grafik: Harun Elibol

Peki baş dönmesinin en yaygın nedenleri nedir ve hangi durumlarda doktora başvurmamız gerekiyor?

1) VERTİGO (İYİ HUYLU POZİSYONEL BAŞ DÖNMESİ-BPPV):

Belli baş pozisyonları ile ortaya çıkan baş dönmesi ve gözlerde istemsiz hareketler ile karakterize olan, zaman içinde genellikle kendiliğinden düzelen bir hastalık olan vertigo, odanın dönüyormuş gibi göründüğü ciddi baş dönmesi nöbetlerine neden olur. Yatakta dönme veya oturma gibi hareketler baş dönmesini tetikler. Bu dönmeler yaklaşık 1 dakika kadar sürer ancak tetikleyici hareketler devam ederse tekrarlayabilir. Boston Üniversitesi Chobanian & Avedisian Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Peter Weber, vertigonun iç kulakta serbest kalan bir kristalden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

Insider'a konuşan Weber, vertigonun diğer semptomlarını ise şöyle sıraladı:

-- Denge kaybı

-- Mide bulantısı

-- Kusma

Ne yapmalı?

Vertigonun varlığı genel sağlık için bir tehdit oluşturmaz, ancak sürekli başınızın dönmesi can sıkıcı olabilir. Sık sık şiddetli vertigo nöbetleri yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Vertigo tanısı kafa hareket testleri ile konulabilir. Eğer tedavi edilmezse kulağınızda kaymış ya da yanlış yerleşmiş kristal, genellikle sonunda uygun yere geri döner. Bununla birlikte Steven Doettl, terapistlerin ve odyologların kristal yerleşimini daha hızlı düzeltmek için kanalit adı verilen işlemi kullanabileceğini söyledi.

2) ENFEKSİYONLAR

Labirentit ve vestibüler nörit gibi virüsler üst solunum yollarında enfeksiyonlara neden olur. Bu enfeksiyonlar zaman zaman iç kulağınıza bulaşabilir. Böyle durumlarda denge duygunuzu kaybedebilir ve baş dönmesi hissedebilirsiniz.

Kulak enfeksiyonlarında baş dönmesine eşlik eden diğer semptomlar:

-- İşitme kaybı

-- Kulakta basınç

-- Kulak ağrısı

-- Kulak çınlaması

-- Kulaktan sıvı veya irin akması

-- Ateş

-- Çocuklarda normalden daha fazla ağlama veya alışılmadık derecede huysuzluk.

Missouri Üniversitesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Profesör Komal Ashraf, kulak enfeksiyonunun sıklıkla kulak ağrısına, ateşe ve ani baş dönmesine neden olduğunu söyledi.

Nasıl tedavi edilir?

Kulak enfeksiyonunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, özellikle de bağışıklık sisteminiz zayıfsa, mutlaka tedavi almalısınız. Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları işitme kaybına yol açabilir, beyin de dahil vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Bakteriyel kulak enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir. Labirentit gibi enfeksiyonlar için doktorlar genellikle istirahat önerir ve hastayı takip eder. Bu durumlarda baş dönmesini hafifletmek için bazen ilaçlar kullanılabilir, ancak bu ilaçlar enfeksiyonun kaynağını tedavi etmez.

3) KALP RAHATSIZLIKLARI

Bazı kalp hastalıkları beyne giden kan akışını sınırlayarak baş dönmesine neden olabilir.

Weber, kalp aritmisinin yani kalbin çok hızlı veya çok yavaş atmasının, beyne yeterince kan gitmemesi nedeniyle baş dönmesine yol açma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Aritmilerin diğer yaygın semptomları:

-- Düzensiz kalp atışı

-- Göğüs ağrısı

-- Nefes darlığı

-- Terlemek

-- Kalbin teklediğini hissetmek

Nasıl tedavi edilir?

Kalp ritim bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız hemen bir doktora görünmelisiniz çünkü kalp aritmileri ciddiye alınıp tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Kalp aritmisinin teşhisi için elektrokardiyogram veya EKG gibi testler yapılır. Bir aritmi teşhis edildiğinde, doktorlar bazı yaşam tarzı değişiklikleri önerir. Daha şiddetli veya ciddi tekrarlayan vakalarda, kalp ritmini düzenlemek için ilaçla birlikte kalp pili veya cerrahi prosedürler uygulanabilir.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp ritim bozukluğu yaşayan hastaların bunu genellikle çarpıntı olarak hissettiğini, bazı hastaların bu esnada baş dönmesi ve fenalık hissi de yaşayabileceğini, kalp ritminin çok hızlı veya yavaş olmasının kalbin etkili kasılmasını engelleyerek tansiyonu düşürdüğünü ifade etti. Bu durumun beyne beyine yeteri kadar kan gönderilmesini zorlaştırdığını vurgulayan Akpınar, hastalarda baş dönmesi hatta bayılma yaşanabileceğini, çoğu zaman zararsız olan aritmilerin kimi zaman hayati tehlike yaratacak kadar ciddi olabileceğini söyledi.

Akpınar, kısa süreli baş dönmeleri ve bazen de bayılmalara yol açan bu rahatsızlığın kalpte herhangi bir probleme neden olmadığını, sorunun kişide normal işlemeyen refleks mekanizmaları sebebiyle gelişen ani tansiyon veya nabız düşmesi olduğunu sözlerine ekledi. Baş dönmesi sırasında ölçülen tansiyon ve kalp hızının çok önemli bir belirteç olduğunu da vurgulayan Akpınar, hastanın şikayetleri varken ölçülen tansiyon ve kalp hızı normal ise bu sorunun kalp hastalıkları ile ilgili olmadığının düşünüldüğünü, ancak eğer çok yüksek bir kalp hızı veya düzensiz kalp atışları varsa ya da nabız çok yavaş atıyorsa mutlaka bir kalp doktoruna başvurmak gerektiğini vurguladı.

Özellikle eforla birlikte görülen baş dönmesi şikayetlerinin kalp ile ilgili problemleri düşündürdüğünü belirten Akpınar, "Beraberinde çarpıntı ve göğüs ağrısı şikâyetinin varlığı da kalp hastalığını akla getirir. Son olarak halk arasında 'şah damarları' olarak bilinen karotis arterlerindeki daralma veya tıkanma göz kararması, baş dönmesi, kısa süreli konuşma veya görme bozuklukları gibi şikayetlere neden olabilir. Daha ciddi daralmalar veya pıhtılar ise ani ölüm veya kalıcı felçlere yol açabilmektedir" diye konuştu.

4) FELÇ (İNME):

Pıhtı veya plak birikmesi gibi nedenlerle beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusu oksijen ve besin alamadığı için felç meydana gelir. Bu durum, baş dönmesi de dahil olmak üzere bir dizi nörolojik semptoma neden olabilir.

İnmenin diğer yaygın semptomları:

-- Yüz, kol veya bacakta uyuşma veya zayıflık hissi

-- Bilinç bulanıklığı

-- Konuşma zorluğu

-- Yürüme zorluğu

-- Ani ve şiddetli baş ağrısı

Kalıcı beyin hasarını önlemek için felç geçiren kişinin en hızlı şekilde tedavi edilmesi gerekir. Felçle ilişkili olabileceğini düşündüğünüz ani bir baş dönmesi yaşarsanız, hemen acil servise gitmelisiniz.

Nasıl tedavi edilir?

Felç teşhisine yardımcı olmak için doktorlar MR ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları yapar. Felç teşhisi konulduktan sonra, arteri yani atardamarı tıkayan pıhtıyı eritmek için ilaç tedavisi yapılır ancak bazı durumlarda sürece yardımcı olmak için ameliyat yapılabilir. Bununla birlikte, doğru tedavi süreci kişiye bağlıdır.

15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli baş dönmelerinde mutlaka tıbbî yardım alınmalıdır. Tennessee Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde odyolog olan Dr. Steven Doettl, baş dönmesine eşlik eden konuşma bozukluğu, uzuvlarda ve yüzde uyuşma ve bilinç kaybı gibi semptomların ciddi bir tehlikenin habercisi olabileceğini söyledi.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Meliha Tan, beyin sapında veya beyincikte inme gibi durumlarda ani baş dönmesi gelişeceğini, ek nörolojik bulguların da klinik tabloya eşlik edeceğini belirtti. Tan, hastada hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, damar sertliği gibi risk faktörleri bulunduğunda, öykü ve muayene de destekliyorsa beyin görüntülemesi yapılarak hızlıca tanı konulmasının gerekliğini vurguladı.

MS’li hastaların yüzde 5’inde vertigo görüldüğünü, ilk yakınmanın bu olabileceğini, hastalık seyri sırasında, hastaların yarısında böyle bir durumun ortaya çıkabileceğini söyleyen Tan, MS’te baş dönmesi, denge bozukluğu gibi yakınmaların günler hatta haftalarca devam edebileceğini, tekrarlayıcı veya pozisyonal olduğunu sözlerine ekledi.





5) VESTİBÜLER MİGREN

Migren tipi baş ağrıları olan kişilerin birçoğunda baş dönmesi vardır. Bu durum sürekli meydana geliyorsa vestibüler migren olarak adlandırılır.Yani baş dönmesi hissi ve harekete karşı hassasiyetin eşlik ettiği tekrarlayan şiddetli vertigo atakları geçiriyorsanız vestibüler migren yaşıyor olabilirsiniz.

Vestibüler migrenin diğer semptomları:

-- Baş ağrısı

-- Işığa karşı hassasiyet

-- Sese karşı hassasiyet

-- Mide bulantısı

-- Kusma

-- Aura olarak adlandırılan, ışık parlamaları veya diğer görme bozuklukları

Vestibüler migren tanısı için bu semptomların hepsinin mevcut olması gerekmez. Normal migrenlerin aksine, vestibüler migrenler genellikle ağrıya neden olmaz.

Tan, vestibüler migrende anlık ya da pozisyonal vertigo ataklarının oluşabileceğini ve bu atakların saniyeler ya da günler sürebileceğini, atak sırasında migren özelliğinde baş ağrısı ve eşlik eden yakınmaların yaşanabileceğini ifade etti.

Nasıl tedavi edilir?

Migren öykünüz varsa ve açıklanamayan baş dönmesi nöbetleri yaşıyorsanız, bunun nedeninin vestibüler migren olup olmadığını görmek için bir doktora danışmalısınız.

Vestibüler migreni tedavi etmek için beta bloker veya trisiklik antidepresan gibi ilaçlar verilebilir. Vagus siniri gibi sinirleri uyaran cihazlar da tedavide yardımcı olur.

Uzmanlar bunlara ek olarak potansiyel migren tetikleyicilerini belirleyebilmek ve önleyebilmek için kafein alımı veya stres seviyeleri gibi yaşam tarzı alışkanlıklarına dikkat edilmesini de tavsiye ediyor.

6) MENİERE SENDROMU

Meniere sendromu, iç kulakta biriken sıvının dengeyi etkilediği durumlarda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, Meniere sendromunun kulağın denge kanallarının içindeki endolenf denen sıvıdaki artıştan kaynaklanan basınç artışı ile oluştuğunu; baş dönmesine, mide bulantısı, kusma, kulakta dolgunluk, uğultu, çınlama, işitme kayıplarının eşlik edebildiğini söyledi.

Şiddetli vertigo nöbetleri, Meniere sendromunun en önemli semptomlarından biri. Diğer semptomlar ise

-- Kulak çınlaması

-- İşitme kaybı

-- Kulakta basınç hissi

-- Baş ağrısı

Meniere sendromunun genellikle baş dönmesinin başka bir nedeni belirlenemediğinde teşhis edildiğini söyleyen Ashraf, hastaya Meniere sendromu teşhisi konmadan önce denge testi, işitme testi, MR taraması ve iç kulaktaki artmış sıvı basıncını gösteren EcoG (Elektrokokleografi) uygulandığını belirtti.

Nasıl tedavi edilir?

Meniere sendromunun tedavisi yok. Bununla birlikte, semptomları yönetmek için kullanılabilecek birtakım tedaviler bulunuyor.

Örneğin, tuz miktarını azaltmak önerilebilir veya baş dönmesini hafifletmek için ilaç reçete edilebilir. Meniere sendromuyla ilişkili denge sorunlarını tedavi etmek için de bazen ameliyat yapılabilir.

7) KANSIZLIK

Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkar.

Northwestern Üniversitesi Tıp Okulu'nda acil bakım birimi tıbbi direktörü olan Dr. Sindhu Aderson, beyne yeterince oksijen gitmemesinin baş dönmesine neden olabileceğini zira beynin düzgün çalışmak için sürekli oksijen açısından zengin bir kan kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Aneminin diğer semptomları:

-- Nefes darlığı

-- El ve ayakların soğuk olması

-- Pozisyon değiştirirken baş dönmesinin artması (oturma, ayakta durma gibi)

-- Soluk ve sarıya dönük cilt

-- Halsizlik

-- Baş ağrısı

Nasıl tedavi edilir?

Doktorlar anemiyi altta yatan nedene göre tedavi eder. Hastanın durumuna göre demir takviyelerine, beslenme ve diyet takviyelerine, kan nakline, ilaç tedavisine veya kemik iliği nakline ihtiyaç duyulabilir.

8) ORTOSTATİK HİPOTANSİYON

Ortostatik hipotansiyon, otururken veya uzanırken aniden ayağa kalkınca meydana gelen ve kan basıncında yaşanan düşüştür. Baş ve boyun cerrahisi uzmanı Dr. Scott Shapiro, “Kan basıncındaki düşüşle birlikte, beyne yeterli kan ulaşmaz, bu da ayakta dururken baş dönmesine neden olur. Genellikle birkaç saniye sürer ancak bazen daha uzun da sürebilir” dedi.

Ortostatik hipotansiyonun diğer semptomları:

-- Bilinç bulanıklığı

-- Halsizlik

-- Bulanık görme

-- Bayılma

Nasıl tedavi edilir?

Aderson, ortostatik hipotansiyon tedavisinin altta yatan nedene yönelik yapılacağını, düşük kalp atım hızı, düşük kan şekeri ve Parkinson hastalığı gibi durumlarının da ortostatik hipotansiyona neden olabileceğini belirtti.

BAŞ DÖNMESİNİN DİĞER OLASI NEDENLERİ

Bazen vücudumuzda baş dönmesi hissetmemize neden olabilecek günlük değişiklikler yaşarız. Doettl, bu tür bir baş dönmesinin çok yaygın olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını belirtti.

Düşük kan basıncı

Kan basıncınız aniden düştüğünde, beyninize ihtiyaç duyduğu kadar kan pompalanmaz. Bu nedenle baş dönmesi hissedebilirsiniz. Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş kansızlıkta, susuzlukta ve tansiyon düşüklüğünde baş dönmesi yaşanmasının genellikle beyni besleyen damarlarda yeterince kanın beyne ulaşmamasından kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Onur Akpınar ise hastaların kullandığı tansiyon ilaçlarının fazla gelmesi nedeniyle tansiyon düşüklüğü gelişebileceğini, ani yükselmelerin baş dönmesine yol açabileceğini, bu hastalarda baş dönmesi sırasında ölçülen tansiyon değerinin doktorun değerlendirmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Dehidrasyon (yetersiz sıvı alımı)

Dr. Aderson, vücudumuzun normal çalışmak için yeterli su ve sıvıya ihtiyacı olduğunu, susuz kaldığımız zaman beynin yeterli kan almasının engellendiğini belirtti.

Şöyle ki, yeterince su içilmediğinde, kan miktarı ve basıncı düşer ve beyin gerekli besinlerden mahrum kalır, bu nedenle baş dönmesi yaşanabilir. Oturmak ve su içmek, kan miktarının ve kan basıncının tekrar yükselmesine yardımcı olarak baş dönmesini hafifletebilir.

Aderson, susuzluk kaynaklı baş dönmesi sorununun su içerek çözülebileceğini söyledi.

Düşük kan şekeri

Kan şekerimiz düştüğünde, beynimiz çalışması için yeterli glikozu almaz. Bu da baş dönmesi hissedilmesine neden olabilir.

İlaç tedavisi

Doettl, baş dönmesinin bugün piyasada bulunan pek çok reçeteli ilacın olası bir yan etkisi olduğunu söyledi. Eğer son birkaç ay içinde yeni bir ilaç kullanmaya başladıysanız ve baş dönmesi yaşıyorsanız, sebep ilacınız olabilir ancak daha ciddi bir şey olmadığından emin olmak için yine de bir doktora danışmanızda fayda var. Diğer yandan ilaca bağlı baş dönmesi yaşadığınız doğrulanırsa reçetenizde değişiklik yapabilir.

Weber, genelde hafif bir baş dönmesini tedavi etmenin en iyi yolunun oturup dinlenmek, bir şeyler atıştırıp biraz su içmek olduğunu söyledi ve ekledi:

“Eğer oda dönüyormuş gibi hissederseniz gözünüzü odadaki bir nesneye sabitlemeye çalışın ve sadece ona bakın. Bu baş dönmenizi hafifletecektir. Eğer bu müdahalelerden sonra baş dönmeniz hâlâ azalmıyorsa, daha ciddi bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir durumda bir doktora görünmeniz gerekir. Birkaç kez yaşanan hafif baş dönmesi atağı normal olsa da tekrarlayan baş dönmesi nöbetleriniz varsa, mutlaka bir uzmana başvurmalısınız.”

Özellikle göğüs ağrısı veya vücudunuzun bir tarafında güçsüzlük hissi gibi semptomlarınız varsa, yaşadığınız baş dönmesini ciddiye almalısınız. Baş dönmesi başka semptomlar olmadan ortaya çıksa bile, vücudunuzu dinleyin.

Düşük B12 vitamini seviyeleri

Kan ve sinir hücrelerinin sağlığını korumak için vücudumuzun B12 vitaminine ihtiyacı var. Eğer B12 vitamini değerleriniz düşükse sinir sisteminiz hasar görebilir ve bu da baş dönmesi yaşamanıza neden olur. Dahası B12 eksikliği anemiye de neden olabilir.

Dr. Scott Shapiro’ya göre, B12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri şöyle:

-- Baş ağrısı

-- Uyuşukluk hissi

-- Karıncalanma

-- Bilinç bulanıklığı

B12 vitamini seviyeleriniz çok düşükse, kontroller sonrası doktorunuz B12 ilaçları, takviyeleri, iğneleri veya burun spreyleri gibi tedaviler arasından en uygun olanını önerecektir.

Çok hızlı ayağa kalkmak

Doç. Dr. Ahmet Aktaş, hızlı ayağa kalktığımızda kalbimizde bulunan Baro reseptörler aracılığıyla tansiyon düşüklüğü yaşandığını, baş dönmesi ve gözlerde kararma görüldüğünü belirtti ve ekledi:

“Baş dönmelerinde genelde semptomlar otururken olmaz ayağa kalktığımızda ya da bir iş yaparken efor harcadığımızda görülür. Santral sinir sistemi ile ilgili baş dönmelerinde ise hasta istirahatteyken, hiçbir iş yapmazken, efor harcamazken, başını hareket ettirmezken bile baş dönmeleri görülür. Ciddi baş dönmelerini ayırt etmenin en güzel yollarından biri budur.”

Clinic Spots Bütüncül sağlık Medikal Başkanı Dr. Harikiran Chekuri, özellikle kan basıncımızın en düşük olduğu sabah saatlerinde vücudumuzun buna alışması için zaman tanımamız gerektiğini belirtti ve şu örnekleri sıraladı:

-- Ayağa kalkmadan önce birkaç dakika yatağınızın kenarında oturmak yardımcı olabilir.

-- Bacaklarınızdaki kan akışını artırmak için varis çorabıgiyin.

-- Yüksek yastıkta uyuyun.

-- Yataktan kalkmadan 20-30 dakika önce veya uzun süre ayakta durmadan önce bir bardak su için.

-- Ayaklarınızda kan birikmesini ve şişmesini önlemek için uzun süre ayakta durmaktan kaçının.

Ayağa kalktığımızda kalbimizin vücudumuza kan pompalaması, yattığımız zamana göre daha fazla çaba gerektirir. Aslında kan basıncımız, vücudumuzun birçok sisteminin düzgün çalışmasına izin vermek için pozisyonunuza göre doğal olarak değişir. Vücudumuz belirli bir pozisyonda çalışmaya alıştığında, pozisyon değiştirmek, beynimizi bir an için kandan mahrum bırakarak, tabiri caizse, sistemi şoke edebilir.

Yerçekimi sayesinde, ayağa kalktığımızda kanımız kısa bir süre için alt vücudumuzda birikir ve vücudumuzun buna alışması birkaç saniye, hatta bir dakika sürebilir. Kanımız vücudunuzun geri kalanında dolaşmaya devam edene kadar, tansiyonumuz dalgalanarak baş dönmesine neden olabilir.

Prof. Dr. Onur Akpınar, birden ayağa kalkınca ya da uzun süre ayakta bekleyince görülen baş dönmesinin, nadiren de olsa uzun sürmesi durumunda bayılmalara da neden olabileceğini, özellikle sıvı kaybının çok fazla olduğu yaz aylarında şikayetlerin arttığını belirtti. Akpınar, bunun tedavi gerektirmeyen, hayat şekli değişiklikleri ile düzeltilebilen bir baş dönme sebebi olduğunun da altını çizdi.