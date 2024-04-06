NATO zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Fidan: ‘PKK’ya toleransın azaldığını görüyorum’

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Terörle mücadele konusunu NATO’nun değişmez başlıklarından biri haline getiren Türkiye, önceki gün sona eren Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda müttefiklerden bu alanda üç talepte bulundu. “İttifak ruhuna uygun hareket” mesajı veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını söyledi.

‘NATO RUHUNA AYKIRI’

Toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili beklentilerini aktardığını söyleyen Fidan, “Terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye’ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olmaları, özellikle Suriye’de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin geçici maskesiyle de olsa terör örgütüyle işbirliği yapmamaları gerektiğinin altını çizdik. Bunun NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğunu söyledik” dedi.

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‘MEMNUNİYET VERİCİ’

Gerek NATO toplantısında gerekse ikili görüşmelerinde PKK’nın Avrupa’daki eylemleri de Fidan’ın gündeme taşıdığı başlıklar arasındaydı. Avrupa’nın yıllardır sessiz kaldığı terör örgütünün şimdi kendi sokaklarında terör estirdiğine dikkat çeken Fidan, “Şimdi bunları görüyor olmaları bizim için bir sürpriz değil. Özellikle Avrupa’da yaşayan soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza yönelik şiddet eylemlerini sadece kınamakla kalmayıp çok ciddi tedbirler almaları gerektiğini kendilerine ilettik” diye konuştu. Fidan, “Yetkili makamların giderek Avrupa’da daha fazla hassasiyet oluşturduğunu görüyorum. Bu aslında memnuniyet verici bir konu. PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum, Bu önemli” ifadelerini kullandı.

HALEFTEN BEKLENTİ

Terörle mücadele Türkiye’nin yeni NATO Genel Sekreteri’ne ilişkin tercihinde de belirleyici rol oynayacak. Ankara, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in halefinin de Türkiye’nin terörle mücadele hassasiyetine önem vermesini, NATO’nun ve bazı NATO ülkelerinin nerede durması gerektiğine dikkat etmesini ve savunma sanayisi işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeki ortak anlayışı devam ettirmesini istiyor. Adaylardan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Türkiye’yi ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu belirten Fidan, tercihe ilişkin netleşmenin tahmini yakın zamanda olacağını ifade etti.

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KISITLAMA VURGUSU

Türkiye, savunma sanayisinde uygulanan kısıtlamaların tamamen kaldırılması için de girişimlerini sürdürüyor. Kısıtlamaların müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığının altını çizen Fidan, “Bu çerçevede üyelerden bazılarıyla yürüttüğümüz bazı müzakereler var. Çoğuyla sorunları hallettik” dedi.

Bilgi notu: Bakan Fidan, 2025’teki gayriresmi NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Türkiye’de yapılmasını önerdiklerini ve bunun kabul edildiğini söyledi.