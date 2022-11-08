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NATO izni için iknaya geliyor

Güncelleme Tarihi:

#NATO#İsveç#FETÖ
NATO izni için iknaya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 07:00

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bugün Ankara’ya geliyor. Kristersson’un İsveç’in NATO üyeliği izni için atılan adımları rapor halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor. Ankara İsveç’in PKK ve FETÖ’yle ilişkisini kesmesini, örgütlerle ilişkili kurumların faaliyetlerine son vermesini istiyor.

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İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelikleri için gözler Türkiye’nin vereceği karara çevrildi. Geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’de temaslarda bulunurken, bugün de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Ankara’ya geliyor. Kristersen resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

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RAPORUYLA GELİYOR

Erdoğan-Kristersson görüşmesinde; İsveç ile NATO Madrid Zirvesi kapsamında imzalanan Üçlü Muhtıra, İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Ankara’nın İsveç’ten iadesi istenen teröristler ve terörle mücadele konusundaki tutumu gündemdeki önemli başlıklar arasında yer alıyor. NATO’ya üyelik sürecinde Ankara’da “nabız yoklayacağı” belirtilen Kristersson’un, İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütler çerçevesinde atılan adımların yer aldığı bir raporu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor. Görüşmede ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

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ANKARA: ACELEMİZ YOK

İsveç’in beklentisi Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması ve üyelik sürecini bir an önce TBMM’nin onayına sunması yönünde. Bu kapsamda son günlerde Stockholm’den terör örgütü PKK/YPG ile “aralarına mesafe koyma” yönünde açıklamalar gelse de Ankara’nın bu ülkeden öncelikli beklentisi somut adımlar atması. Bu çerçevede Ankara, daha önce İsveç’e bildirilen isimlerin Türkiye’ye iade edilmesini, İsveç’in net bir şekilde terör örgütleri PKK ve FETÖ’yle ilişkisini kesmesini, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı kurum, kuruluş, dernek ve vakıfların İsveç’te faaliyetlerine son vermesini istiyor. Ayrıca NATO’nun genişlemesinden yana olduğunu vurgulayan Ankara, İsveç ve Finlandiya’nın İttifak’a üyelikleri konusunda “bizim acelemiz yok” mesajı verirken, İsveç’te 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek terörle mücadele yasasının nasıl uygulanacağını da görmek istiyor.

33 İADE TALEBİ SADECE BİR İADE

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan talep ettiği terör zanlılarının yargılanmak üzere Türkiye’ye iade edilmesi Üçlü Muhtıra’nın en önemli maddesi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Türkiye, İsveç’ten terör ve adi suçlar olmak üzere bugüne kadar toplam 33 kişinin iadesini istedi. Bu süreçte İsveç sadece dolandırıcılık suçundan iadesi istenen bir Türk vatandaşı ile ilgili süreci başlattı. Onun dışında terörle iltisaklı herhangi bir kişinin Türkiye’ye iadesi henüz sağlanmadı.

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#NATO#İsveç#FETÖ

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