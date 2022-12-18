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Müzisyene konser sonrası saldırı! İşte Mehmet Dudarık'ın son sağlık durumu...

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#Piiz#Mehmet Dudarık#Sahne
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 16:14

Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın (38) bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O. ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.

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Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yoğun bakımda tedaviye alınan Dudarık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, Dudarık'ın halen yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Biraz önce yanına girebildim. Bilinci açık yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. Hafta sonu olduğu için henüz doktorlarından tam bilgi almış değiliz. Ama arkadaşımızın şu anda bilinci açık ve konuşabiliyor. Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Hastaneden ne zaman çıkacağına dair bir bilgimiz yok maalesef, biz de doktorlarından haber bekliyoruz" dedi.

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Usta, saldırganın tutuklanmasıyla ilgili de, "Umuyoruz adalet yerini bulur. Bir sürü açıdan düşünüyoruz. Olayı da her yerde gördükçe daha bir canımız sıkılıyor. Bu konu özelinde söylemiyorum ama şiddet her yerde. Bunun sanatla alakası yok; doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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