Son dakika... Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi.

Açıklamada, rüzgarın, yarın ve salı günü Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

MARMARA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

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Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek, 3 gün İstanbul’da beklenen hava sıcaklıklarının yarın 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesi’ni etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Denizi'nde rüzgâr yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın; Salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor."

EGE DENİZİ'NDE 'fırtına' UYARISI

Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; Güney EGE DENİZİ'nde pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı.

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