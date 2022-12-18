Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mısır'ın Akdeniz'de deniz sınırı ilanı... Diplomatik kaynaklar: Türkiye'yi etkilemiyor

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Türkiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 11:05

Mısır'ın Akdeniz'deki deniz sınırı ihlali sonrası diplomatik kaynaklar bu durumun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını etkilemediğini açıkladı.

Haberin Devamı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzalamasının yankıları sürüyor.

Libya'nın 'tek taraflı' olarak niteleyerek tümüyle reddettiği deniz sınırları ile ilgili diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Kaynaklar bu durumun Türkiye'yi eklemediğini belirtti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Mısır'ın tek taraflı belirlediği Libya ile deniz sınırı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmiyor.

Mısırın Akdenizde deniz sınırı ilanı... Diplomatik kaynaklar: Türkiyeyi etkilemiyor

Aynı kaynaklar söz konusu deniz yan sınırının hangi yöntem ile belirlendiğinin belli olmadığının altını çizdi.

Kaynaklar deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

Haberin Devamı

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye’nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır’ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir.'

Gözden Kaçmasın

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklamasıRusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır#Türkiye#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay

BAKMADAN GEÇME!

Futbol şöleninde tarihi final | Dünyanın en iyisi Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

Futbol şöleninde tarihi final | 'Dünyanın en iyisi' Messi son tango için sahada, kariyerini şekillendiren olaylar yıllar sonra yeniden gündemde

#2022 Dünya Kupası
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay