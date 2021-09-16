Mustafa Sarıgül'ün 'ofsayt' sözleri gündem oldu! Yıllar önceki açıklamayı hatırlattı

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir seçim vaadinde bulundu. Sarıgül, iktidara geldiklerinde futbolda ofsaytı kaldıracaklarını açıkladı. Sarıgül, "Ofsaytı kaldıracağız. Kaldırmamız lazım. Tartışmamız lazım bunu. Ofsayt maçı şey yapıyor. Dünyada da kaldırmamız gerekiyor. Yenilik, değişim istiyoruz biz. Değişimden bahsediyoruz. Türkiye Değişim Partisi’nden bahsediyorum" dedi.

YILLAR ÖNCE DE BESİM TİBUK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Aslında bu seçim vaadi bir ilk değil. Yıllar önce de Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Besim Tibuk, benzer bir öneride bulunmuştu. Tibuk, "Nedir bu ofsayt Allah'ını seversen ya! Adam oradan oraya top atıyormuş da bir futbolcusu bunun yarım metre önündeymiş. Olsun önünde ne yapayım? Sen de onu kovala, yakala. Bu ofsayt kadar garip bir karar bilmiyorum ben" demişti.

CEM YILMAZ'DAN OFSAYT TARTIŞMASI YORUMU

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CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz, futboldaki ofsayt tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Futbolsa ofsayt olmazsa olur mu, bu çok zor. Ofsayt kuralının değişmesi çok radikal bir değişiklik" dedi.