Antalya hızlı başladı... Gelen turist dört ayda 2 milyonu aştı

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Turizmde başarılı bir sezon geçireceğinin sinyallerini aylar öncesinden veren Antalya’da terminaller fazla mesai yapıyor. Beklenenin üzerinde yabancı turist gelen şehir art arda rekorlar kırıyor. Antalya, yılın ilk dört ayında 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Elde edilen bu sonuçla kentte tüm zamanların en iyi sezon başlangıcı yapıldı.

HAVALİMANI ANA BABA GÜNÜ

Antalya Havalimanı’nda Avrupa’dan turist taşıyan uçakların biri inip biri kalkınca terminallerde müthiş bir yoğunluk yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden turistin indiği Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki yoğunluk Hürriyet’in objektifinden dünyaya yansıtıldı.

BAYRAM HAVASI VAR

Antalya’nın turizm sezonuna rekorlarla başladığını söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Turizm sezonu açısından çok iyi rakamlar gelmeye devam ediyor. Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı ile 2024 sezonunu erken açan sektörümüz, önümüzdeki süreçte de hareketli günler yaşayacak. 9 Mayıs’ta kutlanan Rusya’nın Zafer Günü’ne bağlı tatilleri, sonrasında Almanya’nın mayıs sonunda Almanya Pfingsten Bayramı’na bağlı tatil ve haziran ayı ortasındaki Kurban Bayramı da bizim için önemli” diye konuştu.

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Kaan Kavaloğlu

HOLLANDA’DAN AKIN ETTİLER

“Tüm turizm verilerini anlık olarak takip ediyoruz” diyen Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Mesela Kral Günü nedeniyle Antalya’ya resmen Hollandalı akını oldu. Alman turizm pazarı da inanılmaz hareketli. Sezon başında Ruslar öndeydi ama şimdi Almanlar öne geçti. Alman pazarında yüzde 20 artış var. Rakamlar sürekli yükselmeye devam ediyor. Bu harekete bakarak Alman turizm pazarının 2024 sezonunu ilk sırada tamamlayacağını söyleyebilirim.

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SEZONU GEÇ TAMAMLAMALIYIZ

Yine İngiliz ve Polonya turizm pazarı da bizi mutlu ediyor. İki pazarda da yüzde 30 artış var. Ukrayna pazarı hala istediğimiz gibi deği ama toparlanma emareleri görüyoruz. Rusya pazarında da yüzde 20 kaybımız var. Ama yinede sezon İngiliz ve Alman turizm pazarındaki hareketle iyi geçiyor. Mesela İran pazarında da yüzde 50 artış var. Sezona erken başladık ama geç bitirmeliyiz. Olağanüstü bir gelişme yaşamazsak 17 milyon turist hedefini geçeriz.

İÇ PAZAR DA HAREKETLİ

Ramazan Bayramı iç turizm açısından önemliydi. Tatilin dokuz gün olmasından dolayı insanlar daha fazla tatil yapabilme şansı buldu, hem de tatilini bölebilme şansları oldu. İç turist, yurt dışından gelen turistler gibi erken rezervasyon yapmayı biliyor. Kredi kartına taksitlerin devam etmesiyle yurt içi pazarın rezervasyonu daha da artacak.”

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HARCAMALARDA ARTIŞ OLACAK

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı ve Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut, “Sezonun iyi geçeceğine yönelik sinyalleri mart ayında aldık. Çünkü erken rezervasyon sayıları gerçekten çok iyiydi. Ardından arka arkaya bayramlar geldi. Bu da 20-25 günlük bir hareket yarattı. Tabii turizm biliyorsunuz pamuk ipliğine bağlı. Eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa hem Türkiye hem de Antalya hedefinin tutacağını düşünüyorum. Ayrıca kişi başı harcama oranlarının da geçmiş yıllara göre daha iyi bir seviyeye geleceğini öngörüyorum” dedi.

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ALMANLAR YİNE İLK SIRADA

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; uzun yıllardır Antalya’yı tatil listesinin zirvesinde tutan Almanlar, bu sezon da turizmcileri şaşırtmadı. Verilere göre Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçiyle Almanya birinci oldu. Rusya Federasyonu ise 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci sırada. Üçüncülüğü 266 bin 120 ziyaretçiyle İngiltere aldı. Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere’nin ardından sırasıyla Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya’nın yüzde 21, İngiltere’nin yüzde 32, Polonya’nın yüzde 30, İran’ın yüzde 52, Belçika’nın yüzde 42, Ukrayna’nın yüzde 51 ve Fransa’nın yüzde 52 oranında artışa ulaştığı belirtildi.