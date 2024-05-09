Kalp, beyin, kanser, depresyon, uzum yaşam ve daha fazlası… Kahvenin sağlığa sekiz faydası

Uzmanlar bu etkinin, kahvede 100'den fazla bulunan biyolojik olarak aktif bileşiklerden (vücut üzerinde fizyolojik bir etkiye sahip olanlar) kaynaklandığına inanıyor. Özellikle polifenollerin, vücuttaki yararlı ve zararlı moleküller arasında bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkan oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak kalbi hasardan koruduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, tüm kahve çalışmaları gözlemsel kanıtlara dayanmaktadır, yani katılımcıların sağlığını iyileştirenin içecek olduğunu kanıtlayamazlar. Kahvedeki bileşikler hastalıklara karşı koruma sağlıyor olsa da, kahve içenlerin başka sağlıklı davranışlarda bulunması gibi başka faktörler de söz konusu olabilir.