Kalp, beyin, kanser, depresyon, uzum yaşam ve daha fazlası… Kahvenin sağlığa sekiz faydası

RUH HALİ VE DEPRESYON
Kahvenin zihinsel etkileri açıktır; bir fincan içtikten sonraki saatlerde kendinizi daha uyanık, dikkatli ve enerjik hissedersiniz. Ancak, bu kısa vadeli değişikliklerin ötesinde, kahvenin uzun süreli zihinsel sağlık etkileri olduğu görülmektedir.
Çin'deki araştırmacılar tarafından yapılan bir incelemede, günde dört buçuk fincan kahve içen en büyük kahve tiryakileri arasında depresyon riskinin, günde bir fincandan az içenlere kıyasla yüzde 24 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun kahvedeki kafeinin beyinde ‘mutluluk hormonu’ dopamin gibi nörotransmitterlerin ifadesini artırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bununla birlikte, kafeine tolerans kişiden kişiye, kiloya, metabolizmaya, genetiğe ve bazı ilaçları alıp almamaya bağlı olarak değişir. Kahve içmek sizi canlandırmanın yanı sıra anksiyete, huzursuzluk ve uykusuzluğa da yol açabilir.