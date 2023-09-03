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Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' yorumu: Her zamankinden çok ihtiyacımız var

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgülden dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Her zamankinden çok ihtiyacımız var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 15:39

CHP'deki değişim tartışmalarında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken çıkış geldi. Sarıgül, "CHP ve Kılıçdaroğlu'na her zamankinden çok ihtiyacımız var. Biz kariyer heveslisi değil, Türkiye sevdalısıyız" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

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Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta ilk turu 28 Mayıs'ta da ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmişti. Seçim sonuçlarının ardından CHP'de 'değişim' tartışmaları baş göstermişti.

Büyük kurultaya gözlerin çevrildiği şu günlerde CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den tartışmalara ilişkin açıklama geldi.

Mustafa Sarıgülden dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Her zamankinden çok ihtiyacımız var

SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

Her göreve talibim, bu genel başkanlıksa da genel başkanlık" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ise kurultayda değişimin adayı olmaya hazırlandığı konuşulurken, son olarak CHP cephesinden yeni bir çıkış daha geldi. Erzincan merkez ilçe kongresinde basın açıklaması yapan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül değişim isteyenleri eleştirdi. "CHP'yi iktidar yapmak için çalışmayanlar yönetici olmak için yarışa çıktılar. CHP ve Kılıçdaroğlu'na her zamankinden çok ihtiyacımız var. Biz kariyer heveslisi değil, Türkiye sevdalısıyız

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"KİMSE ALDIĞI OYU KENDİNE YAZMASIN"

Değişim isteyenleri eleştiren Sarıgül, "Kimse kendini partinin üstünden görmesin. Kimse aldığı oyu kendi hesabına yazmasın. Partimiz güçlüyse biz güçlüyüz" dedi.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Mustafa Sarıgül

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