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Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

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#Muş#Kavga#Ölü
Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 18:59

Muş’ta iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde yaşayan Yunusoğlu ve Adanur aileleri arasında köydeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra şehir merkezindeki Kültür Mahallesi'nde karşılaşan aileler arasında kavga çıktı. Bıçak, taş, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgada, 21 yaşındaki Doğan Yunusoğlu hayatını kaybederken, İzzet Yoldaş, Süleyman Adanur, Sezer Yunusoğlu, Sertif Önder ve Serhan Adanur ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, kavga anı ise güvenlik kamerası ve cep telefonuna yansıdı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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