Müsilaja bakterili çözüm

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Marmara Denizi’nde 2021’de deniz salyasının (müsilaj) ortaya çıkmasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘temizlik seferberliği’ başlattı. Akademisyenler de, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu ile soruna çözüm üretmek için kolları sıvadı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi yararlı deniz bakterilerinden elde edilen karışımla çevreye zarar vermeden müsilajı yok etmeyi başardı.





VİTAMİN DESTEĞİ GİBİ

İÜ Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, “Müsilajı denizin artan organik yük ve kirleticilere karşı verdiği alerjik reaksiyon gibi düşünürsek, bağışıklık sistemi düşen insana yapılan doğal takviyeler gibi biz de bu çalışmayla hastalanan doğaya destekte bulunuyoruz. Çevresel soruna çözüm olacak bakteriler seçilerek yardımcı kuvvet olarak ortama verildi” dedi.