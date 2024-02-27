Murat Kurum açıkladı! İşte İstanbul'daki son anket sonucu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında projelerini anlattı ve İstanbul'da yapılan son anketi de açıkladı. Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son anketlerde biz 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların telaşları bu. Nasıl olur da bu kadar para harcamamıza rağmen, bu kadar ittifaklara rağmen nasıl öne geçer? Acaba ne yapsak telaşı içerisindeler. Ama hepsi boş. Ne istiyorlarsa araştırsınlar, ne istiyorlarsa sorsunlar. Bizim alnımız ak.

Burada gerginlik var gibi mi gözüküyor. Binali abiye biz dedik ki, sayın Cumhurbaşkanımızın yanına siz geçin, burada sizin çok emeğiniz var dedik. Siz soluna geçin orada olun dedik. O da yok bakan bey orada geçmeyeyim ayıp olur dedi. Şimdi bizde bir kere devlet adabı var. Devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, siz sayın cumhurbaşkanımızın yanına geçin dedik. Sonra o nezaketin üzerine diyor ki, Murat sen İBB adayısın sen buraya geç diyor. O kadar tevazu sahibi bir başbakanımız. Gülerek böyle bir şey yaşanabilir mi? Bugün ilk nerede çıktı bu haber Halk TV'de. Nasıl bir kriz bu? Böyle bir şey olabilir mi?

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“DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞINI DUYURDULAR TALİMAT GELDİ ADAYLIĞI ÇEKTİ”

Şimdi sizin de bildiğiniz gibi önce sayın Başak Demirtaş'ın adaylığını duyurdular. Aradan 3-5 gün süre geçtikten sonra bir yerlerden talimat geldi ve adaylığını geri çekti. Ondan sonra Meral Hanımla Murat bey eş başkanlık anlayışı çerçevesinde aday gösterildi. Sonra İstanbul'da bazı ilçelerde uzlaşı içerisinde olduğunu söylediler. Sonra Kandil'den açıklama yapıldı. Bu ittifaka sizi yönlendiriyoruz bu ittifaka aleni bir şekilde talimat geldi. Nereye gideceğini zaman gösterecek.

“KAPI ARKASINDA ANLAŞIRLAR BU ONLARIN PROBLEMİ”

Bu onların kararı. Kapı arkasında anlaşırlar, ittifak yaparlar, bu onların problemi. İstanbul'un böyle bir sorunu var mı? Biz herkesin oyuna talibiz. Bunun içerisinde kim varsa hepsine talibiz. İstanbul'da kim yaşıyorsa o yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmak adına aday olduk. Burada DEM şunu yaparmış, kirli ittifaklar yaparlarmış, bizi hiç ilgilendirmiyor. Ben herkesin oyuna talibim. Kimseye ayrım yapmıyoruz. 81 ilde benim hizmetim var. İçerisinde tüm partilerin yönettiği ilçelerde benim eserlerim var. Nasıl depremlerde bir oluyoruz, biz böyle bugünlere geldik. 15 Temmuz'da nasıl meydanlara iniyoruz. Dolayısıyla ayrım söz konusu olamaz.

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MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde mal varlığımızı bildirmek zorundasınız. Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz.

"DEPREM VE ULAŞIM EN ÖNEMLİ İKİ GÜNDEMİM"

En önemli iki gündemim var. Biri deprem biri ulaşım. İkisini bütün motivasyonumuzla, birikimimizle, enerjimizle, tüm imkanımızla bu iki projeyi hazırladık. Bilim insanlarıyla çalışıyorum. Naci hocanın fikrini aldım. İlgili bakanımızla görüştüm. Teknik arkadaşlarla toplantılar yaptık. Bu projeler hazır. Nisan itibariyle ihalesi yapılabilecek konumda. Şu anda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. İstersen yapılıyor, kaynak da bulunuyor. Yeter ki iste. Onun için de uğraş. Başka hedefler peşinde koşunca onu gerçekleştiriyorsun. CHP'yi bölmek için çaba sarf ediyorsun. Enerjini oraya harcıyorsunuz. Biz buraya odaklanacağız. Biz bu sorunların hepsini birer birer çözeriz. Her türlü uyum ve ahenk içerisinde çözeriz.