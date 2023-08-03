Murat Karayalçın'dan CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık! Görüşmenin perde arkasını anlattı

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CHP'de değişim hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öğmen ile bir araya gelmişti. Görüşmenin basına yansımasının ardından CHP'deki değişime 'Ağabey formülü' arandığı ifade edilmişti. O görüşmede yer alan Murat Karayalçın, TV100'de Farklı Açılar programında Kübra Par ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

"İMAMOĞLU İBB BAŞKAN ADAYI OLMALI"

"20 il başkanımızın yaptığı toplantı hakkında bilgim yok" diyen Karayalçın şu ifadeleri kullandı:



Ben uzunca bir süredir çıktığım televizyon programlarında İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olması gerektiğini seslendiriyorum. Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. "İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır" ifadesini kullanıyorum. Önceki günde Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor.

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AĞABEY FORMÜLÜ İÇİN NE DEDİ?

'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır.

'BÖLÜNME RİSKİ GÖRÜYORUM'

CHP'de bölünme riski görüyorum. Daha doğrusu duyuyorum. O da beni rahatsız ediyor. Yeniden SHP açılsın, keşke kapanmasaydı diyenler var. CHP'nin durumuyla ilgili çok olumsuz yorumlar yapanlar da var. Bu süreçte tüm partililere, partimizin içinde bulunduğu süreçle ilgili tartışmalara katılın diyorum. Bu tartışmalarda parti bütünlüğünü korumalıyız. Başta genel başkan olmak üzere birbirimizin saygınlığını gözetmeliyiz. Açık olmalı ve parti hukukuna uygun davranmalıyız. Bu tartışmalar yeterince yapılmıyor.